Eine turbulente Entwicklung

Ich erinnere mich ziemlich genau daran, dass in den 90er-Jahren Zeulenroda-Triebes die städtische Wohnungsbaugesellschaft veräußern wollte, um die Kasse der klammen Stadt wieder zu füllen. Damals gab es einen Aufschrei unter den Stadträten und mit allen Mitteln haben sie es erreicht, dass das Ansinnen nicht durchgesetzt werden konnte. Die Stadt gibt es heute noch und die Wohnungsbaugesellschaft hat sich zu einem sicheren Garant im sozialen Wohnungsbereich entwickelt. Dann kam der europaweite Wettbewerb der Stadt ins Spiel, der die Plattenbau-Gebiete wandeln sollte, in moderne Wohnanlagen. Die Allgemeine Wohnungsgenossenschaft (AWG) „Solidarität“ Zeulenroda, war ebenso beteiligt, wie die städtische Gesellschaft. Die AWG setzt scheibchenweise jährlich und angelehnt an die Vorschläge der damals als Sieger gekürten "Erscheinung" um. Für die Wobau sind diese Vorschläge zu kostspielig und mit den unbedingt sozialen Mietpreisen nicht realisierbar. Die Jahre damals waren eben von großen Visionen geprägt. Heute ist man wieder geerdet. Auch deshalb entschied man sich bei dem städtischen Wohnungsanbieter wohl nun für eine machbare Variante, die keinesfalls schlechter sein muss. Auf alle Fälle wird sie finanzierbar sein und das sollte wohl eine Voraussetzung für alle Maßnahmen, ganz gleich ob in der Stadt oder in der Wirtschaft sein.