Eine viel zu leere Schule

Heidi Henze und das ungewöhnliche Gefühl der Stille.

Nicht nur ungewöhnlich war es, als ich am Montagmorgen die Grundschule in Hohenleuben betrat, auch die Ruhe hier, ist fast ein wenig gespenstig.

Ungewöhnlich war mein Besuch deshalb, weil ich auch seit Monaten kein Schulgebäude mehr betreten hatte. Und dann war es so mucksmäuschenstill. Kein quirliges Stimmengewirr herrschte hier, wie es sonst in den Pausen der Schulen ganz typisch ist. In dem Hohenleubener Schulgebäude aber lag es wohl daran, dass nur wenige, sagen wir mal rund 30 Mädchen und Jungen, in der Grundschule unterrichtet werden. Als ich noch regelmäßig hier ein- und ausgehen durfte, also vor der Pandemie, da waren es mindestens doppelt so viele und es herrschte Trubel. Doch die andere Hälfte der Schüler, die Mädchen und Jungen aus der ersten und zweiten Klasse aus Hohenleuben, die die Grundschule besuchen, gehen nun zusammen mit den Kindern aus Hohenölsen in die Grundschule dort im Ort. Begründet wurde diese Praktik mit dem vorherrschenden Lehrermangel. Platzmangel kann es wahrlich nicht sein. Jedenfalls nicht in Hohenleuben. Da stehen nicht nur die Räume leer, auch das schöne große weitläufige Schulareal sieht fast verwaist aus. Schade eigentlich. Und so musste auch Ingrid Annel, die Erfurter Buchautorin, nach Hohenölsen, wollte sie auch die Kleinen der ersten und zweiten Klassen erreichen. Egal wie, es tat not, dass es wieder solche Veranstaltungen gibt. Schließlich sind sie mindestens ebenso lehrreich, wie auch schön und eben mal etwas ganz Besonderes.