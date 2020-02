Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine Woche unter internationalen Freunden

Für Tim Vogel steht eine aufregende Woche bevor. Denn die kommenden sieben Tage wird Leonardo aus der portugiesischen Stadt Anadia bei ihm und seinen Eltern wohnen. Tim ist einer der Schüler an der Friedrich-Solle-Schule in Zeulenroda-Triebes, die in den kommenden Wochen Schüler aus Polen, Portugal und Rumänien bei sich aufnehmen. Die Italiener mussten wegen des Coronavirus ihre Anreise leider absagen.

Schüler und Lehrer besuchen sich gegenseitig

Der Schüleraustausch ist Teil des Erasmus-Plus-Programms. Das ist ein EU-Programm, das den Austausch von jungen Menschen in den Mitgliedsstaaten in den Fokus der Förderung stellt. Bereits in der Vergangenheit nahm die Solle-Schule an dem Programm teil. „Es freut uns, dass wir diesmal wieder ausgewählt wurden“, sagt Englisch-Lehrerin Gesine Sippel. Die Teilnahme am Zweijahresprogramm bedeutet, dass die Schüler aus Zeulenroda-Triebes auch die anderen Partnerstädte besuchen werden.

Von großen und kleinen Themen

Wo so viele unterschiedliche Sprachen zusammen kommen, wird vor allem Englisch gesprochen. Für Enilly Noqueri aus Portugal steht die Verbesserung der Sprachkenntnisse aber an hinterer Stelle. „Ich will neue Leute, die Kultur und das deutsche Essen kennen lernen“, sagt sie. Auch Tim Vogel und Leonardo hatten bereits einen Abend Zeit, sich besser kennen zu lernen. Dabei haben sie viele Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede entdeckt. „Leonardo war ganz verwundert, dass wir die Plastikflaschen für den Pfand aufbewahren. Das Umweltthema bewegt ja ganz Europa“, sagt Tim Vogel.

Blick in die deutsche Geschichte

Aber in den kommenden Tagen stehen nicht nur die großen europäischen Themen auf dem Plan. So will Tim seinem Gastschüler auf jeden Fall mit zur Feuerwehr nehmen. „Das ist mein Hobby. Ich will ihm ja meine Welt ein bisschen näher bringen“, sagt er. In der Schule werden die Gastschüler im Unterricht hospitieren. Am Mittwoch geht es zur Imaginata nach Jena, ein Stationenpark, der auf unterschiedlichste Weise die menschlichen Sinneswahrnehmungen anspricht. Aber auch ein Ausflug nach Mödlareuth steht auf dem Programm. „Ein Besuch des Grenzmuseums und ein Blick in die deutsch-deutsche Geschichte gehört einfach dazu“, sagt Gesine Sippel.