Einfach die Hand reichen

Zeulenroda-Triebes. Viele Dinge sind für die nicht von einem Sehfehler betroffenen Bürger ganz normal und ehrlich gesagt, auch ich zähle mich dazu. Über mögliche Signaltöne an Ampelanlage habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Doch nun, als ich damit unmittelbar konfrontiert wurde, denke auch ich einmal mehr darüber nach. Flugs erinnere ich mich daran, wie ich einer Omi die Hand reichte und sie über die Straße führte. Nicht weil sie nicht sehen konnte, sondern vielmehr schlecht zu Fuß war und einen nicht abgesenkten Bürgersteig als Gefahr für mögliches Stürzen sah.

Die vielen Hindernisse bilden für den gesunden, jungen Otto-Normalbürger keinerlei Gefahren. Doch ich habe eine klare Meinung dazu: Auch diese Menschen sind Teil unserer Gesellschaft und warum sollen sie oder ihre Bedürfnisse gegenüber anderen zurückgestellt werden. Es ist gut, wenn die Ampeln auch akustisch kund geben, dass jetzt über die Straße gegangen werden darf und es ist gut, wenn die Stufen auf dem Marktplatz eine Kennzeichnung bekommen, auch wenn es vielleicht nicht so hübsch aussehen mag, ist es doch wichtig. Und es ist gut, wenn zukünftig beim Bau von Straßen an eine Absenkung an bestimmten Stellen für Fußgänger gedacht wird. So lange es noch nicht alles erfüllt ist, können sich vielleicht alle um ihre Mitmenschen ein bisschen mehr bemühen und einfach die Hand reichen. .