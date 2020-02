Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einfach weglächeln

Bei den vielen Ereignissen, die gerade auf die Menschheit einstürmen, Langeweile dürfte da wohl keiner verspüren. Das weltweit kursierende Corona Virus hat nun auch Deutschland entdeckt. Keiner weiß, ob er am nächsten Tag noch auf Arbeit kommen darf oder ihm die Quarantäne ereilt. (hoffentlich nicht der Virus selbst).

Als ob das nicht reicht, bekämpfen sich die Mitglieder der Thüringer Landesregierung. Wie kleine Kinder bewerfen sie sich mit Wortfetzen, jeden Tag setzt sich ein anderer ins Rampenlicht. Sie vergessen alle samt, dass sie eine Verpflichtung von ihren Wählern bekommen haben und das haben alle bekommen, ganz gleich welcher Partei sie angehören. Sie können sich einfach nicht die Hand reichen, so wie wir es alle als Kinder gelernt haben sollten, und weiter geht es. Kein Gespräch auf der Straße und da gibt es wahrlich viele zur Zeit, kommt an diesem Thema vorbei. Viele unter den Leuten zeigen völliges Unverständnis für den Hickhack. Einige gehen sogar so weit, dass sie fest glauben, dass es alles nur eine Selbstdarstellung einzelner Personen ist. Sie vergleichen es mit ihrer eigenen Arbeitsweise und damit, dass sie schon lange bei einer solch unmöglichen Arbeitsweise ihr Unternehmen hätten verlassen müssen. Was ich bei der ganzen Sache positiv bemerkt habe: Von der viel herauf beschworenen Politikverdrossenheit ist nichts zu spüren.

Nichtsdestotrotz türmen sich die eigentlichen Aufgaben. Die Probleme der Bürger von der Basis sind plötzlich unwichtig. Nehmen wir zum Beispiel die Kassenbons. Zwei, drei Bundespolitiker haben mit Floskeln auf das Unverständnis der Händler und Gewerbetreibenden reagiert, doch Thüringens Landesregierung schweigt sich aus. Derweilen türmen sich die Berge mit den weißen Zettelchen und der thermosensitiven Schicht, sodass es alles auch noch Sondermüll ist. Ein Hoch auf den Klimaschutz und die Müllvermeidung.

Fakt aber ist: Auch ohne eine fest im Sattel sitzende Landesregierung wird sich die Welt weiter drehen und mittlerweile überwiegt ein mitleidiges Lächeln bei dem Otto-Normalbürger.