Einlauf soll Geröll- und Sand auffangen

In stetiger Regelmäßigkeit, aller zwei Jahre, überschwemmt es den Rathenauplatz in Triebes. Schlamm und Geröll werden von den Felder oberhalb des Kranich in die Stadt geschwemmt. Vorschläge zur Verbesserung wurden schon 2018 gemacht, als es das letzte Mal Hochwasser in Triebes gab.