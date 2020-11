Einmal tief durchatmen, bitte!

Der November ist ohnehin schon nicht der beliebteste Monat. Dunkel, frostig und die kalte Jahreszeit erscheint noch unendlich lang. Und jetzt auch noch Lockdown. Keine Konzerte, Theater oder Geburtstagsfeiern. Aber mit der Pandemie wird es wie mit den kalten Tagen sein. Auch wenn der Weg jetzt noch lang erscheint, wird sie irgendwann vorbei gehen. Bis dahin sind Zuversicht und Seelenfrieden willkommene Begleiter. Gerade jetzt ist es wichtig, der Seele etwas Gutes zu tun. Hierbei können Yoga und Meditationen helfen. Wir besuchen Yogalehrerin Ellen Aßmann in ihrem Studio in Zeulenroda-Triebes.

Von Energieströmen und Klischees

Zur Begrüßung macht mir die hochgewachsene Frau mit den wachen blauen Augen einen Yogi-Tee. „Die

Klänge können beim Yoga zur Entspannung beitragen. Auch weil es vielen Menschen anfangs schwer fällt, mit der Stille umzugehen. Foto: Norman Börner

buddhistische Musik lasse ich jetzt mal aus, um nicht gleich zu viele Klischees zu bedienen“, sagt sie. Wir fangen mit der ersten Übung an. Ich soll meine Augen schließen und meinen Körper fühlen. Unter ihrer Anleitung lenke ich meine Aufmerksamkeit abwechselnd auf alle Körperteile – vom Scheitel bis zum Fuß. Ganz wichtig ist das Atmen. ich konzentriere mich darauf, wie die Luft in meine Lungen und wieder hinaus strömt. Anschließend verändere ich den Luftstrom bewusst und atme tief in den Bauch hinein. „Die Yogalehre spricht hier vom Energiefluss. Aber auch mit dem Begriff bin ich bei Neueinsteigern vorsichtig, dass sie mir nicht gleich davon rennen“, sagt sie. Manche würden Spiritualität und Philosophie als Hokuspokus abtun. Aber die Yoga-Lehrerin, die seit sechs Jahren unterrichtet, wirkt recht klischeebefreit.

Körper und Geist als Einheit begreifen

Ich sitze im Schneidersitz und fahre mit der Übung fort. Ich drücke das Steißbein nach unten und den recke den Kopf leicht nach oben. Obwohl ich mich kaum bewege, spüre ich, dass in der Wirbelsäule und meiner Körpermitte etwas passiert. „Viele stellen sich unter Yoga eine rein körperliche Betätigung vor“, sagt sie. Aber Yoga sei eben ein Training für Körper und Geist. Schon während der ersten Übung bekomme ich einen ungefähren Eindruck davon, was dies bedeuten könnte. Allein durch die Fokussierung im Geist, die sich auf meinen Körper richtet, spüre ich Entspannung in den Körperregionen und in meinen Gedanken.

Wirksamkeit wissenschaftlich bewiesen

Weil Yoga und Buddhismus die selbe spirituelle Kultur zugrunde liegt, haben sie viele begriffliche und praktische Gemeinsamkeiten. Foto: Norman Börner

Studien bestätigen die breite Wirksamkeit von Yoga. Die University of California in Los Angeles kommt zu dem Schluss, dass Yoga die positive Wirkung von Sport gegen Stress und Stimmungsschwankungen noch übertrifft. Die Harvard University in Boston, zeigte, dass Yoga zu einer deutlich besseren Schlafqualität führt. Und die Boston University School of Medicine, weist in einer Pilotstudie nach, dass Yoga-Stunden den Spiegel des beruhigenden Botenstoffs Gamma-Aminobuttersäure im Gehirn anheben können.

Atemtechniken und körperlichen Übungen des Yoga lehren, dass Geist und Körper eine Einheit sind. Vielen Menschen fehle es aber an Bereitschaft oder einfach an Zeit, um bewusst in sich hinein zu hören. „Oft kommen Menschen zu mir, denen der Alltag über den Kopf wächst“, sagt sie. Beruf, Familie und oft werde auch noch die Freizeit mit Aktivitäten vollgestopft. „Passivität ist in unserer Gesellschaft verpönt“, sagt sie. In dieser Hinsicht sei Corona vielleicht sogar eine Chance, sich mehr mit sich selbst auseinanderzusetzen.

Das würde viele Menschen schwer fallen. Sie könnten mit der Stille nicht umgehen. Oder dem Fürsichsein. Hinzu komme die Zukunftsangst. Gerade jetzt in Pandemiezeiten könne das zum Problem werden. Die Philosophie des Yoga stellt sich dem entgegen. „Es ist wichtig von diesem Mangelgedanken wegzukommen“, sagt meine Lehrerin. Vom stetigen Gefühl, dass etwas fehlt. Dass man zu kurz komme oder dass jeder glücklicher Moment schon mit dem nächsten Augenzwinkern wieder vorbei sein könnte. „Es klingt wie eine Binsenweisheit: Aber der wichtigste Teil der Lehre ist es, im Moment zu leben“, sagt sie.

Gleichmut aber keine Gleichgültigkeit

Yoga trainiere diese Fähigkeit. So gebe es beim Kinder-Yoga eine Übung bei der sich die Kleinen mit geschlossenen Augen, Dinge, die sie belasten als Wolke vorstellen. Mit der Hand werden die ungeliebten Gedanken fortgeschoben. Die Maske, die nervt? Einmal Wisch und weg. „Das ist aber auch eine Übung, die sich für Erwachsene anbietet“, sagt Ellen Aßmann. Die Unwägbarkeiten der Zukunft, die Ansteckungsangst oder all die statistischen Kennziffern dieser Zeit wie R-Wert, Neuinfektionen oder Sieben-Tage-Inzidenz. „Natürlich soll man nicht uninformiert durch Welt gehen. Aber was bringt es mir, jeden Tag dreimal die Infektionszahlen zu checken?“, sagt sie. Gleichmut aber keine Gleichgültigkeit nennt sie dieses Prinzip.

Kleinere Yoga-Übungen ließen sich leicht in den Alltag integrieren. Im Bürostuhl. Oder hinter der Plexiglasscheibe im Geschäft. „Eine meiner Schülerinnen ist Verkäuferin. Sie empfindet viele Kunde derzeit als anstrengend“, sagt sie. Wenn der sie der Stress mal wieder überkommen, schließe sie kurz die Augen, wandere durch den Körper und konzentriere sich auf die Atmung. So lassen sich auch anstrengende Kunden ertragen. „Jetzt müsste nur noch jemand den Kunden Yoga beibringen“, sagt Ellen Aßmann.