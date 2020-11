Eislaufen, Räucherkerzen formen und Schwimmen

„Wir haben in dieser Woche jeden Tag etwas tolles erleben können. Heute bin ich ganz gespannt auf die Indoor-Erlebniswelten bei Silberstromers Fundora in Schneeberg“, freute sich die 13-jährige Celina Schwarz. Sie gehörte zu den Kindern, die am Freitagmorgen mit weiteren 27 Schülern und Cheforganisator Daniel Kulhanek von der Greizer Kreissportjugend auf die Abfahrt der vier Kleinbusse in die Erlebniswelt mit virtuellem Fliegen, Abenteuerlabyrinth und Klettersäulen wartete.

Den Kindern wurden im Rahmen der Ferienfreizeitwoche der Kreissportjugend Greiz sportliche und kulturelle Erlebnisse geboten. Celina hatte am Montag der Besuch der Jenaer Kletterhalle und dem Planetarium bisher am besten gefallen. Der Besuch der Kunsteisenbahn und des Werdauer Freizeitparks fanden alle toll Finn Schlegel (9) und Luis Borchert (13) begeisterte das Eislaufen im Kunsteisstadion Crimmitschau mit dem anschließenden Besuch des Werdauer Freizeitbades. Nicht weniger toll fanden die Schüler das Bowling und den Kinobesuch in Gera. Der Mittwoch stand in der Kurt-Rödel-Halle ganz im Zeichen sportlicher Betätigung. Davon, wie Räucherkerzen handwerklich gefertigt werden, konnten die Kinder am vorletzten Tag im erzgebirgischen Crottendorfer Räucherkerzenland selbst erlernen. Lehrreich und etwas abenteuerlich ging’s im Pöhlaer Besucherbergwerk Zinnkammern zu. Viele Kinder waren auch in den Sommerferien schon dabei „Es waren coole Erlebnisse, mir hat alles richtig gut gefallen“, erklärte Hannes Wiede (8) aus Läwitz. Der Läwitzer hatte schon wie die meisten Teilnehmer bereits an den Sommerferienwochen teilgenommen. Betreut wurden die vier Kindergruppen unter Beachtung des Hygienekonzeptes von Stefanie Hübschmann und Linda Oswald vom Zeulenrodaer Jugendverein Römer, von der Kreissportjugend waren es Verena Zimmermann und Katja Hahn aus den Gebieten Weida und Zeulenroda. „Die Ferienfreizeitwoche wurde von der Thüringer Sportjugend und vom Landkreis gefördert. Ich freue mich auch über die Unterstützung durch den Jugendverein Römer. Damit wir unbeschwert unterwegs sein konnten, haben uns der 1. Radsportverein Greiz, der Jugendverein Römer, der SV Blau Weiß Niederpöllnitz und der Kreissportbund jeweils einen Kleinbus zur Verfügung gestellt. Dafür ein großes Dankeschön“, sagte Daniel Kulhanek. Er bekam am Freitag noch eine Überraschung, die ihm Skadi Müller als kleines Dankeschön übergab.