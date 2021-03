Das ehemalige Gelände der WAZ ist nicht verkauft und es müsste durch den Zweckverband lediglich ein Rückbau erfolgen. In einer ersten Diskussionsrunde hätte Bürgermeister Nils Hammerschmidt schon viele Ideen für diese Spielfläche gehabt.

Triebes. Seit zwei Jahren wird um den Ersatzbau des Spielplatzes in dem Wohngebiet Kühbergsflur diskutiert und Nichts ist bis jetzt passiert. Triebeser Ortsteilräte sehen die Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes in der Pflicht

Ellenlange Debatte ohne Ergebnis in Triebes

„Ich habe den Eindruck, dass so lange diskutiert und neue Beschlüsse eingereicht werden, bis dieser so passt, wie es sich der Bürgermeister oder die Stadtverwaltung von Zeulenroda-Triebes vorstellen“, sagt Stadtrat- und Ortsteilrat Andreas Senkowski (Bürgerinitiative für sozialverträgliche Abgaben, BIZ). Damit blickt er auf Beschlussvorlagen für den Stadtrat in Zeulenroda-Triebes, wo immer wieder Beschlüsse auf die Tagesordnung kommen würden, obwohl sie von den Stadträten bereits abgelehnt wären.