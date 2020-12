Kuh Elsa winkt und die Kälber schnurren genüsslich. So jedenfalls scheint die Idylle auf dem Rinder- und Pferdehof in Silberfeld, einem Ortsteil von Zeulenroda-Triebes bei Stefan Köber.

Für die kleinen Besucher des Hofes ist die Welt perfekt. Die Kinder erleben hautnah, wer der Lieferant der leckeren Milch ist und schnuppern den deftigen Käse. In der angeschlossenen Milchzapfanlage bekommen die Kleinen einen Eindruck davon, was der Bauer aus der Milch produziert. Denn die Köbers bieten hier dem Endverbraucher ihre frische Milch, den daraus gefertigten Käse, den Joghurt, das frische Fleisch von den Rindern des Hofes und mehr an.

Landwirt kämpft für einen gerechten höheren Milchpreis

Landwirt Stefan Köber kämpft zusammen mit weiteren Bauern aus der Region dafür, dass ein Umdenken in der Politik, unter den Abnehmern der Milch und unter den Endverbrauchern passiert. Mit einem Milchpreis von 32 Cent pro Liter, was die Bauern für ihre Milch bekommen, können wir nicht existieren, so Köber. „Wenn man sieht, dass 1,5 Liter Milch in den Discountern für unter 80 Cent angeboten werden, dann ist das einfach zu billig“, so der Silberfelder. Die Bauern fordern seit langem einen Mindestpreis von 50 Cent pro Liter Milch, um rentabel produzieren zu können.

Bauern produzieren aus eigener Milch Käse, Joghurt und mehr

Der Silberfelder ist gewillt, die Problematik stets zu erklären. Milch produzieren die Bauern nicht willkürlich, sondern mit Liebe. Doch davon können sie nicht leben und so fordern sie eine gerechte Entlohnung für ihre Arbeit. Ihre Kühe sind vor Ort genährt,die Mutterkühe gebären Kälbchen und geben Milch.

Stefan Köber setzt auf Aufklärung und schlüpft in das Kostüm der Kuh Elsa. Er hofft so vor den Einkaufsmärkten auf diese Art Aufmerksamkeit durch viele Zuhörer zu bekommen.