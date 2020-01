Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Epizentrum von Frohsinn und guter Laune

Es dürfte schon der erste Hahn gekräht haben, als am Sonntag zu früher Stunde die letzten Besucher des Faschings vom SV 1975 Zeulenroda ihren Heimweg antraten. Bei der inzwischen 39. Auflage der allseits beliebten Veranstaltung gab es erwartungsgemäß ein Feuerwerk der guten Laune. Was die Mitstreiter um SV-Vereinschef Michael Westenberger erneut auf die Beine stellten, um ihr Publikum zu unterhalten, verdient Respekt und Anerkennung.

Buntes Programm mit allen Spielarten des Karnevals

Geschätzte 350 Närrinnen und Narren, zum Teil herrlich bunt und einfallsreich kostümiert, feierten im Saal des Triebeser Hotels „Goldener Löwe“ ausgelassen und feuchtfröhlich auf ihre Art und Weise die „fünfte Jahreszeit“ und verwandelten die Nacht zum Tag. In dem rund 75 Minuten langen sehr unterhaltsamen Programm gab es für den geneigten Faschingsfreund all jenes, was Fasching so einzigartig macht und den Puls beschleunigt: Blödeleien, Sketche, Büttenreden und natürlich Musik und Tanz im stetigen Wechsel. Das war einfach herzerfrischend und herrlich anzusehen.

Die Protagonisten spielten munter drauf los, sehr authentisch, ohne übertriebene Schauspielerei – äußerst sympathisch. Das diesjährige Motto „Trotz Klimawandel – Handel bleibt Handel“ ließ dabei einen breiten Raum zur Interpretation. Einerseits wurde klar das derzeitige nationale wie internationale Top-(Reiz)-Thema Klimaschutz karnevalistisch beleuchtet. Auf der anderen Seite war es der verdeckte Hinweis, dass der jetzige SV 1975 aus der ehemaligen BSG Handel hervorging.

Von lokalen Wirrungen mit heimatlicher Tragweite

Die meisten der Besucher tangierte das Motto ohnehin nur wenig. Sie wollten unterhalten werden. Und dies gelang den Aktiven mehr als eindrucksvoll. Insbesondere die Auftritte der „Pöllwitzer Mädels“ – auch in Verbindung mit Teilen des vereinseigenen Männerballetts oder der „Frontdancer“ – veranlassten das närrische Publikum, ihrem Verlangen nach Zugabe lautstark Ausdruck zu verleihen. „Die Leute waren allesamt gut drauf, die Stimmung war super und die Resonanz, die wir bekamen, war durchweg positiv“, freute sich Frank Fleischer, der in seiner Bütt unter anderem die Irrungen und Wirrungen lokalen Ursprungs und heimatlicher Tragweite treffsicher aufs Korn nahm.

Dieser Fasching hat eindeutig Lust auf noch mehr Karneval geweckt. Und eins ist klar: Im kommenden Jahr wird der SV 1975 das 40-jährige Faschingsjubiläum feiern.