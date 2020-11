Es duftet am Strandbad am Zeulenrodaer Meer

Zwar können sich die Gäste nicht direkt in unmittelbarer Nähe des Versorgungsstützpunktes Kaffee, Kuchen und Deftiges munden lassen, doch schon in ein paar Meter Entfernung ist Kaffee „to go“ möglich. Sitzgelegenheit gibt es ausreichend am Strandbad.

Seit Freitag 13 Uhr eröffneten die Stadtwerke GmbH nun einen Kiosk am Strandbad am Zeulenrodaer Meer, der die Versorgung „to go“, entsprechend der Auflagen innerhalb der Corona-Krise, übernommen hat.

Wenn es am Wochenende bei tollem vorausgesagten Herbstwetter wieder viele Spaziergänger hinaus lockt, dann fehlt nun auch die oft bemängelte gastronomische Versorgung nicht mehr. „Wir haben uns dazu entschlossen und bieten zum Mitnehmen Speisen und Getränke an. Nachdem in unserer Tourist-Information immer wieder nachgefragt wird, konnte ich jetzt erreichen, dass das Waikiki eine Außenstelle öffnet, um Spaziergängern ein Angebot zu machen.“ freut sich Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos).

Zudem sind die Tage gezählt, an denen die Talsperre fast ohne Wasser zu sehen ist. Die Baumaßnahmen an der Gasleitung sind beendet und das Wasser fließt wieder in die Talsperre. „In ein paar Tagen ist der Wasserstand in unserem Zeulenrodaer Meer wieder ganz normal, so wie sie viele kennen, dann haben alle die, die Gelegenheit verpasst, sie fast leer zu sehen. Wer weiß, ob es das die nächsten 20 Jahre noch mal gibt“, sagt das Stadtoberhaupt.

Stadtwerke-Geschäftsführer Frank Schmitt dazu: „Der Tourismus ist im Lockdown, ok, aber auch die Menschen in der Region wollen raus an die frische Luft. Wer zu Fuß oder mit dem Rad eine Weile unterwegs war auf dem traumhaft schönen Panoramaweg, freut sich dann auch über eine kleine Stärkung.“ Geplant ist auch ein spezielles Spaziergängerangebot für Kuchen. So werden wir an den Wochenenden, besonders bei schönem Wetter und solange es nicht dunkel ist, für die Gäste da sein, so Silke Kusturica, Marketingchefin der Badewelt Waikiki.