Es fehlt die Musik

Lilly Strödel, Lukas Weber und Matthias Warmuth (von rechts) wollen 2021 ein Konzert in der Dreieinigkeitskirche in Zeulenroda-Triebes organisieren.

Der Sommer 2019 war für Lukas Weber aus Gütterlitz und Lilly Strödel aus Zeulenroda-Triebes eine wahrlich besondere Zeit. Lukas war gerade mit der Schule fertig und bereit, sich in das Abenteuer Leben auf eigenen Beinen zu stürzen. Erstmals organisierten die beiden auch mit anderen Musikern aus der Region zusammen ein Konzert in der Dreieinigkeitskirche. Das Ergebnis: Volles Haus und tosender Applaus von den Rängen. „Das war schon ein tolles Gefühl“, sagt Lilly Strödel. Schon damals stand die Idee fest, das Konzert mit dem Namen „Weltmusik trifft Talente“ in der Zukunft zu wiederholen. Dann kam Corona. Trotzdem proben sie derzeit lose mit einem weiteren Mitstreiter in der Dreieinigkeitskirche.