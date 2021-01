Es gackert bei Bannaschs

Langenwolschendorf. Es gackert in der Halle gleich nebenan vom Hofladen des Landwirtschaftsbetriebes Bannasch auf dem Industriegebiet der Gemeinde Langenwolschendorf, Am Schafteich. Rund 250 Hühner fühlen sich in der rund 300 Quadratmeter großen Halle pudelwohl. Gefieder gehörte zu den ersten Bewohnern auf dem Areal und schon immer zu Hofladen. Doch waren sie ehemals auf dem 1,3 Hektar großen Gelände in einem 100 Quadratmeter großen Fertigteilhaus untergebracht. Durch die Vergrößerung konnten nun auch weitere Hühner aufgenommen werden. „Besonders die Eier sind bei uns heiß begehrt. So können wir der Nachfrage besser gerecht werden“, ist sich Annina Bannasch sicher. Die junge Frau wird von ihrem Vater in alle Belange des Unternehmens eingeführt. Schließlich soll Annina Bannsch einmal den Betrieb übernehmen.

Der Blick in die Zukunft ist wichtig

So haben die Bannasch auch den Blick in die Zukunft gerichtet. Mit der Vergrößerung des Hühnerstalls soll eine weitere Arbeitskraft für fünf Stunden Beschäftigung finden. Insgesamt sieben Mitarbeiter stehen hier in Lohn und Brot. Neben regionalen Waren aus dem Umland, wie das Obst, welches aus dem Altenburger Land kommt, Gemüse aus Erfurt, Wurst und Wild kommen aus der eigenen Produktion, im Sommer die Gurken und Tomaten ebenso.

Und im Herbst läuft die Mosterei auf Hochtouren. Da werden auch die Heidelbeeren, die nicht von den Kunden selbst geerntet wurden, verarbeitet.

Doch der Zukunftsblick geht noch ein ganzes Stück weiter. „Erlebnishof Gärtnerei“ könnte sich entwickeln, so die Vorstellungen.

Ein Blick in die Zukunft

Eines Tages soll eine Ferienwohnung und vielleicht ein kleines Café integriert werden. Hühnerstall und die auf dem Gelände beheimateten Sattelschweine, die nachhaltig gefüttert werden und deren Fleisch- und Wurstspezialitäten zum traditionellen jährlichen Schlachtfestes heiß begehrt sind, ziehen schon heute nicht nur die Mädchen und Jungen aus den umliegenden Kindergärten in den Bann, auch viele Kunden erfreuen sich daran. Für die Kleinen ist es ein echter Erlebnisbereich.

B-Plan von den Räten beschlossen

Voraussetzung für das erweiterte Angebot der Gärtnerei und des Hofladens war die Erweiterung des Bebauungsplanes des Industriegebietes. Die Ratsmitglieder des Gemeinderates gaben ihr Votum.

Projekt „Unser Landei“

Ein Fördermittelantrag mit dem Projekt „Unser Landei“ an die Leader Aktionsgruppe „Greizer Land“ wurde positiv entschieden und so stehen der Zukunft des Landwirtschaftsbetriebes viele Türen offen. „Der Hofladen soll sich zum Heimathof-Laden mit einer Erlebniswelt mausern, so Annina Bannasch. Sie absolviert eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Neben den Angestellten ist die eigene Familie im Unternehmen integriert. Seit 2012 sind der Zeulenrodaer Ronny Bannasch und seine Firma in Langenwolschendorf ansässig. Wer neugierig geworden ist, der ist gerngesehen ab Mittwoch von 9 bis 17.30 Uhr und Samstag von 10 bis 12 Uhr.