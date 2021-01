Es ist Narrenzeit, auch ohne buntes Treiben

Zeulenroda-Triebes. Die Zeit für das bunte Faschingstreiben rückt immer näher und normalerweise wären die Mitglieder des Zeulenrodaer Carnevalsvereins in der Phase, wo die Programme gerade mal noch den Feinschilf bekommen. „Man schaut auf den Kalender und weiß, dass etwas fehlt. Es ist ein ganz komisches Gefühl“, sagt Wolfgang Richter, Präsident des Zeulenrodaer Carnevalsvereins. Mit einem Augenzwinkern schiebt er hinterher: „Am Sonntag bauen wir in der Stadthalle Zeulenroda die Bühne auf“– doch das ist leider nur Ironie und ein Wunschdenken, dass sich in diesem Jahr auf alle Fälle nicht erfüllen lassen wird. Schließlich führen die Narren aufgrund der bautechnisch gesperrten Stadthalle ihre Veranstaltungen in der Zeulenrodaer Straße der DSF in den Räumen des Bowlingscenters durch.

Ohne närrisches Treiben soll die Faschingszeit nicht vorbeirauschen

So ganz ohne etwas närrisches Treiben sollen die Tage um Fastnacht, Rosenmontag und Weiberfasching nicht vorbeigehen. In den sozialen Medien wollen die ZCV-Mitglieder auf alle Fälle kurze Filmsequenzen aus den vergangenen Jahren einspielen. Ähnlich wie es die Pahrener Narren schon tun. Lediglich an dem geplanten Miniaturumzug in Neustadt/Orla des Duhlendorfer Karnevalsverein, werden die Zeulenrodaer Narren teilnehmen. Um wenigstens ein ganz kleines bisschen karnevalistische Luft schnuppern zu können. Auf der kommenden Faschingssaison liegt Hoffnungsschimmer. Die Faschingssaison des ZCV wird in diesem Jahr abgehakt und alle Närrinnen und Narren blicken hoffnungsvoll auf die kommende Saison. Nichtsdestotrotz versuchen die Karnevalisten Verbindungen untereinander zu halten. „Das passiert in einzelnen Gruppen“, so der Präsident. Denn mit rund 100 Mitgliedern zu kommunizieren, das würde sich schlecht umsetzen lassen und so bleibt nur der Hoffnungsschimmer auf die Saison 2021/2022.