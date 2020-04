Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Es pickt mich an

Langsam aber sicher sicher pickt es wohl viele an, das Corona-Virus und die damit im Zusammenhang stehenden Widrigkeiten. Ich werde mich an dieser Stelle zu keiner Meinungsäußerung hinreißen lassen. Wenn ich beobachte, wie die älteren Bürger über den Marktplatz in Zeulenroda schleichen, mit einer Hand die Maske festhalten, mit der anderen Hand ihren Rollator schiebend und verdammt schwer atmen, dann frage ich mich einfach, ob denn genau diese Aktionen notwendig sind. Wie gesagt, die Medaille hat immer zwei Seiten. Einerseits steht die Ansteckungsgefahr und auf der anderen Seite aber auch das lebenswerte öffentliche Leben. Fakt jedoch ist, auf Baustellen ist die Masken- und Abstandshaltepflicht wahrlich schwer umzusetzen. Oder, wie soll ein Bauarbeiter wirklich Muterseelenalleine ein tonnenschweres Eisengerüst montiert bekommen und dann auch noch aufstellen. Das ist lächerlich und wenn dann hier Teamarbeit verboten ist, dann soll doch bitteschön das gesamte Leben lahm gelegt werden. Um allen Widersachern die Luft zu nehmen: Ich trage eine Maske in Geschäften. Ich schmunzle aber, wenn die älteren Menschen sich auf der Straße anschreien, weil sie ganz einfach zwei Meter weit auseinander stehen und quatschen.