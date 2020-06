Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Es wird wieder Musik gemacht in Zeulenroda-Triebes

Das Warten für die Schüler der städtischen Musikschule „Fritz Sporn“ in Zeulenroda-Triebes hat ein Ende. Nun ist wieder Leben in die Musikschule eingezogen. Zwar ist noch nicht alles wie vor der Corona-Pandemie, aber immerhin kann der Unterricht mit bis zu drei Schülern in entsprechend großen Räumen wieder stattfinden.

Früherziehung darf noch nicht wieder stattfinden

Die Kinder der Musikalischen Früherziehung müssen sich noch gedulden. Dieser Unterricht darf noch nicht stattfinden. Ob und wann, wenn überhaupt, es wieder starten kann, richtet sich nach den Vorgaben des Landes Thüringen. Sollte kein Unterricht stattfinden können, wird die Gebühr erstattet, erklärt Anne Pfau, Leiterin der städtischen Musikschule. Ein Antrag auf Rückerstattung ist nicht notwendig.

Leider musste der traditionelle Tag der offenen Tür der Musikschule im April auf Grund der Situation ausfallen. Die Lehrer bieten nun bei Interesse individuelle Schnupperstunden an. Anmeldungen dafür sind jederzeit telefonisch unter: (036628) 8 31 30 oder per Mail (musikschule@zeulenroda-triebes.de) möglich. Eine schnelle Rückmeldung wird garantiert.

Ausblick in das neue Schuljahr

Ab September wird Stefanie Rieger einen neuen Kurs für Babys von 0-18 Monaten (mit Eltern) an der Musikschule anbieten. Einmal in der Woche, vormittags, sollte er stattfinden. Um eine rechtzeitige Anmeldung in der Musikschule oder per Mail wird gebeten, da die Kapazitäten begrenzt sind.

Und dann planen wir noch eine weitere Unterrichtserweiterung, freut sich Anne Pfau über die Möglichkeit. So will man an der Rötlein-Grundschule in Zeulenroda sowie der Grundschule in Triebes die Möglichkeit schaffen, Unterricht auf der Ukulele anzubieten.

Zudem hoffen Lehrer und Schüler, dass auch bald wieder Konzerte stattfinden können. Für Herbst ist ein Konzert mit ehemaligen Schülern der Musikschule in der Dreieinigkeitskirche geplant. Wer also Lust hat mitzumachen, der sollte zu den Lehrern Kontakt aufnehmen oder einfach weitersagen.