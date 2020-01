Partnerschaftsjubiläen in Triebes besiegeln Europa trifft sich in Triebes

Europa trifft sich in Triebes

Gleich eine ganze Hand voll von Jubiläen werden die Zeulenroda-Triebeser in diesem Jahr feierlich begehen. Schließlich kann Triebes auf 25 Jahre Partnerschaft mit der Stadt Wies, auf 30 Jahre Partnerschaft mit der Stadt Neunkirchen, auf 25 Jahre Partnerschaftsverein Zeulenroda-Triebes und nicht zuletzt auch auf das 100-Jährige des Stadtrechts in Triebes verweisen. 30 Jahre friedliche Revolution und der Mauerfall vor 30 Jahren nehmen einen würdigen Platz ein. Diese Jubiläen, die teilweise bereits im vergangenen Jahr gefeiert werden sollten, aber aus organisatorischen Gründen verschoben wurden, sollen nun in einem feierlichen Rahmen begangen werden.

Letzte März-Wochenende wird es bunt in Triebes

Das Treffen mit den Bürgern aus Triebes und den Gästen aus den verschiedenen Partnerstädten ist für das letzte März-Wochenende geplant. An diesem Wochenende sind Begegnungen geplant, es soll zurück und vorwärts geschaut werden. So wollen die Triebeser die Partnerschaften neu besiegeln, wollen gemeinsam Pläne schmieden auf welcher Basis die Kontakte weiterhin gepflegt werden können.

Am Samstagvormittag ist eine Konferenz geplant, informiert Martina Slansky, Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Zeulenroda-Triebes. Gäste und Einheimische werden von ihren Erinnerungen an die spannende Zeit der friedlichen Revolution erinnern, aber auch die ersten Kontaktaufnahmen zu den späteren Partnerschaftsstädten sollen nicht unerwähnt bleiben. Hier wird beraten, wie es mit den partnerschaftlichen Beziehungen weiter gehen soll.

Raum für viele Gespräche

Der Nachmittag könnte den ganz persönlichen Verbindungen unter den Vereinen gehören. So könnte sich die Vereinsvorsitzende vorstellen, dass die Regelschule Triebes ihr Domizil zeigen möchte, der Fanfarenzug sich daran beteiligt oder auch die freiwillige Feuerwehr Triebes. „Es gibt auch Senioreneinrichtungen in den Partnerstädten und vielleicht können alle ins Gespräch kommen und Erfahrungen austauschen, wie es in den verschiedenen Städten in Ost und West gehandhabt wird“, denkt Martina Slansky über die verschiedenen Möglichkeiten eines Erfahrungsaustausches nach. Die Planungen stehen hier noch in den Startlöchern. Zudem wird eine Fahrt in das deutsch-deutsche Grenzmuseum nach Mödlareuth angeboten. Der Abend gehört dann den Gästen zusammen mit den Triebesern. Gemeinsam soll gefeiert, getanzt und geplaudert werden. Am Sonntag ist ein Stadtrundgang durch Zeulenroda geplant, ein Treffen im Kinder- und Jugendpark „Römer“.Über das Programm Europa für Bürger gibt finanzielle Unterstützung gut 12.000 Euro bewilligt.