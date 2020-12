Fadenscheiniges Ansinnen

Heidi Henze über den Missbrauch der Not durch bestimmte Parteien und Gruppierungen in Zeulenroda-Triebes.

Eigentlich wollte ich in meinem kurzen Rückblick auf die Woche den Virus komplett ignorieren, aber das wäre so, als würde ich nicht in der Realität leben. Denn irgendwie hängt doch alles zusammen, ist alles miteinander verknüpft.

Als ich am Donnerstagabend gelesen habe, dass die Verkäuferinnen sich auf ein besinnliches Weihnachtsfest freuen, da ist mir aufgefallen, wie Recht sie doch haben. Sie sind es doch, die in all den vorangegangenen Jahren am Heiligenabend bis zum späten Nachmittag im Geschäft standen, während andere schon die Lichter am Weihnachtsbaum anzündeten.

Natürlich sind die Umstände, die dazu geführt haben, nicht gut und schmälern möchte ich auch nicht die Existenzängste, die nun so manchen Geschäftsinhaber plagen, aber eine Überlegung sollte es trotzdem wert sein.

Aus der Not eine Tugend machen leider auch bestimmte Parteien und Gruppierungen, wenn sie die Briefkästen mit ihrer Werbung befüllen. Nein, danke, ich möchte nicht zum angeblichen Fackelumzug kommen, zu dem fadenscheinig die Kinder eingeladen wurden. Die Organisatoren haben vorsichtshalber gleich mal vergessen, sich zu benennen. Was der angebliche Fackelumzug sein sollte, zeigte sich schnell, als die dumpfen Schläge der Trommeln in der ganzen Stadt schallten und die Fackeln mit ihrem Licht das übliche dazu beitrugen. Manchem älteren Bürger muss doch der kalte Schauer bei diesem Anblick über dem Rücken gelaufen sein.

Zahlreiche Anrufe und Nachrichten in der Redaktion belegen dies. „Das ist nicht mehr meine Heimatstadt“, war nur eine der vielen Reaktion von Zeulenrodaern. Traurig, denn ein Fackelumzug für Kinder sollte fröhlich und voller Lebensfreude sein und nicht dazu da sein, eigene Interessen und Ansichten kundzutun.

In diesem Sinne bitte ich alle um Verzeihung, dass auch ich nicht umhinkam, Corona zu reflektieren. Zudem wünsche ich allen einen besinnlichen vierten Advent!