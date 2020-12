Fahrradboom kommt auch in Auma-Weidatal an

Vorderrad neu gemacht. Schaltung repariert. Bowdenzug getauscht. „Natürlich hätte man an dem Rad noch viel mehr machen können“, sagt Heiko Oertel. Aber er weiß, was seine Kundin will. Das Fahrrad sei für ihre Tochter, die damit am Studienort kurze Wege erledigen will. Kein Ausdauersport oder kilometerlange Bergtouren also.