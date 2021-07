Faszination Modellbau

Als ich vor einem Jahr den Zeulenrodaer Heinz Majcher traf, da war er unschlüssig, welches Gebäude er aus Zeulenroda-Triebes in seine Sammlung aufnehmen könne. Spontan fiel mir damals die Talsperrenbrücke ein. Gesagt, getan. Jedenfalls hat sich, neben anderen Bauwerken, der Zeulenrodaer Modellbauer an die weithin bekannte Talsperrenbrücke gemacht. Dass sie nun viel schöner aussieht, als das Original liegt wohl in der Macht der Fantasie. Wäre aber zugleich auch ein Hinweis an diejenigen, die es in der Hand haben könnten, die Umgebung des Bauwerkes noch ein bisschen aufzuhübschen. Schließlich sollen hier jedes Wochenende wahre Menschenansammlung stattfinden. Die Gäste strömen ans Meer.

Wenn nun aber der Platz in seiner heimischen Bastelstube eng wird, dann wäre es doch an der Zeit einen Raum zu finden, wo die real existierenden und die längst aus dem Umfeld der Stadt verschwunden Bauwerke, einen öffentlich zugänglichen Platz finden könnten. Immerhin sind auch sie ein Teil der Geschichte. Mich jedenfalls faszinieren die kleinen Bauten und die filigrane Handwerkskunst gleich noch dazu. Dass alles eines Tages einfach entsorgt werden müsste, weil kein Platz da ist, das würde mir in der Seele wehtun.