Faszinierende Arbeit mit dem Hund

Im vergangenen Jahr war die Welt noch in Ordnung. An die Beschränkungen innerhalb der Corona-Krise hat zu diesem Zeitpunkt keiner gedacht. und so trafen sich die rund 50 Mitglieder des Hundesportvereins Niederböhmersdorf regelmäßig zur Ausbildung ebenso wie zu Wettkämpfen, aber auch um in der Gemeinschaft zu sein.