Ein Mann wurde in einem Supermarkt in Zeulenroda beschimpft (Symbolbild).

Zeulenroda-Triebes. Ein 42-Jähriger wollte einen Mann in einem Supermarkt in Zeulenroda-Triebes auf seinen fehlenden Mund-Nasen-Schutz hinweisen – dafür erntete er „verbale Ausfälligkeiten“.

Am Samstag, gegen 15.30 Uhr, fiel einem 42-jährigen Mann im ALDI-Markt in Zeulenroda-Triebes ein Kunde auf, der keinen vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz trug. Laut den Angaben der Polizei sprach er den Mann darauf an und erntete dafür „verbale Ausfälligkeiten“.

Die Polizei wurde gerufen und leitete ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz gegen den 36-Jährigen ein.

Weitere Blaulichtmeldungen