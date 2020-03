Feldarbeit zwischen Digitalisierung und Hofromantik

Damit Butter, Fleisch, Gemüse und Obst auf den Tisch kommen, müssen Bauern trotz moderner Technik hart ran. Viele liefern gute Qualität. Doch die Produkte müssten von den Verbrauchern mehr wertgeschätzt werden, heißt es oft. Mit der Serie „Ein Jahr in der Landwirtschaft“ wollen wir einmal im Monat landwirtschaftliche Betriebe unserer Region vorstellen und einen Einblick in ihre Arbeit geben.

Es herrscht wieder Betrieb auf den Feldern

Im März kann die Bodenbearbeitung wieder beginnen. Wenn das Wetter mitspielt. Archiv-Foto: Henning Most Foto: Henning Most / TA

Dieses Mal nehmen wir uns den Monat März vor und besuchen das Unternehmen Laremo in Langenwetzendorf. Eine Firma, die sich vom staatlichen Maschinenverleih in der DDR zu einem weltweit agierenden Player für Landmaschinen gemausert hat. Am Eingang begrüßt uns der stellvertretende Geschäftsführer Stefan Comolle. Die Sonne scheint. „Herrlich! Es ist zu spüren, dass es auf dem Feld bald wieder richtig losgeht“, sagt er.

Denn obwohl wir heute über die Feldarbeit und wie sie sich angesichts der riesigen und sündhaft teuren Maschinen mit hunderten Sensoren und Autopiloten verändert hat, sprechen wollen, bedeutet der März in der Landwirtschaft für ihn vor allem eines: Freude darüber, dass die Traktoren und Landwirte auf das Feld zurückkehren. „Jetzt kribbelt es wieder“, sagt er.

Der März steht ganz im Zeichen des Düngens

Ein Bauer beim Ausbringen von Gülle mit Güllefass auf einem Feld. Größere Betriebe setzen heute auf moderne Fahrzeuge mit Stickstoffsensoren, die die ausgebrachte Menge bestimmen. Foto: Patrick Pleul / dpa

Der März steht vor allem im Zeichen der Bodenbearbeitung. Dazu sollte der Boden idealerweise noch leicht gefroren sein. „Für das Düngen sind eisige Nächte und wärmere Tage optimal“, sagt Stefan Comolle. Denn ob der Boden bearbeitet werden oder Dünger aufgebracht werden kann, sei auch eine Frage der Befahrbarkeit des Bodens. Bei starkem Frost und oder Schnee lassen sich die Äcker überhaupt nicht bearbeiten – und es ist auch nicht erlaubt. „Für den Landwirt beginnt bereits jetzt die Zeit, in der er die Zeitfenster, die die Natur vorgibt, optimal nutzen muss“, sagt Comolle.

Landwirte mit größeren Betrieben setzen deshalb (nicht nur) beim Düngen auf moderne Maschinen. Wo früher der Traktor einfach mit dem Güllefass beladen wurde, gilt es heute, ein Menge mehr zu beachten. Einerseits gibt der Gesetzgeber seit Mitte des vergangenen Jahres strengere Regeln beim Ausbringen der Gülle vor. Außerdem hat sich die Technik weiter entwickelt. „Es gibt heute Systeme, die in Echtzeit den Stickstoffgehalt im Boden bestimmen und die ausgebrachte Güllemenge anpassen“, sagt Stefan Comolle.

Ein Blick ins das Cockpit einer Erntemaschine. Der Monitor liefert zahlreiche Informationen über das Fahrzeuge und die Frucht. Foto: Norman Börner

Wenn die Düngzeit wieder losgeht, beschweren sich viele Menschen über den Geruch. Dünger ist allerdings als Nährstoff- und Kraftspender für das Wachstum jeder Nutzpflanze unerlässlich. „Kein Landwirt bringt mehr Gülle auf die Felder als nötig“, sagt Stefan Comolle. Das würde den Ertrag schmälern und die Kosten steigern. Um die strengen Vorschriften einzuhalten und möglichst ertragreich zu wirtschaften sei ein gewisser Technikgrundbedarf deshalb heute unerlässlich.

Technik ist heute unerlässlich

Die Fahrzeuge, die der Landmaschinenhersteller aus Langenwetzendorf verkauft und verleiht, stecken heute voll mit solcher modernen Technik. Ein Bildschirm im Cockpit informiert über zahlreiche Werte. „Das kollidiert natürlich mit der mitunter romantisch verklärten Vorstellung des Städters vom Bauern, der mit der Harke auf dem Feld steht und ein Hase hoppelt vorbei“, sagt er. Der stetig zunehmende Einfluss der Technik sei allerdings kein Phänomen einer Ausbeutung der Natur.

„Das ist einfach wissenschaftlicher Fortschritt“, sagt er. Rationalisierung und Optimierung seien sogar Garanten für mehr Nachhaltigkeit.

Trotz aller Technik, bleibt das Wetter unberechenbar

Nur die Gülle besteht heute noch ungefähr aus denselben Bestandteilen wie in der „guten alten Zeit“. Es

Ein Landwirt düngt in der Morgendämmerung bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Der Frost sorgt dafür, dass die Landwirte Felder befahren können. Tagsüber taut die Oberfläche des Bodens auf, so dass der Dünger in den Acker eindringen kann. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

ist ein Mix aus Rinder- und Schweinegülle sowie veredelte Rohstoffe aus den Biogasanlagen. Sie enthält die wichtigsten wichtigen Hauptnährstoffe für Pflanzen. Nämlich Stickstoff, Phosphat, Kalium und Magnesium. Für den Bauern bedeutet der März wie viele andere Monate: Improvisieren und jeden Tag neu planen. „Das Wetter kann bereits im März vieles kaputt machen“, sagt Stefan Comolle.

Wenn Winter zu lange dauert und die Gülle nicht auf die Felder gebracht werden kann, sind irgendwann die Güllebehälter voll und und es fällt täglich neue Gülle an. Kahlfröste im März können ganze Ernten dahinraffen. Denn auch im Winter befinden sich auf den Ackern Feldfrüchte. Im März entscheidet sich wie sie zur Erntezeit aussehen. Im Herbst gesäte Getreidearten wie Wintergerste, Raps und Roggen benötigen einen gut abgestimmten Dünger, um kräftig und ertragreich wachsen zu können.

„Bei aller Modernisierung bleibt das Wetter ein unberechenbare Faktor“, sagt Stefan Comolle. Und so ist der Monat März in der Landwirtschaft ein entscheidender.

Halten die ersten warmen Sonnenstrahlen, was sie versprechen? Oder wird es noch einmal bitter kalt und die Bodenarbeiten verzögern sich? Dann stehen die Landwirte schon früh im Jahr unter enormen Druck.