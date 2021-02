Feuer im ehemaligen Sägewerk Pöllwitz

Am Montagabend brannte auf dem Areal der ehemaligen Sägemühle in Pöllwitz ein Teil des Verwaltungsgebäudes des hier angesiedelten Futtermittelvertriebes ab.

Etwas komplizierteres, als einen Brand löschen zu müssen bei mindestens 12 Grad Minus, gibt es wohl kaum. Das Wasser gefriert in den Schläuchen und die Kälte zieht durch jede noch so kleine Ritze. Doch haben die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Zeulenroda, Pöllwitz, Bernsgrün, Langenwolschendorf und Pausa „fast schon professionelle Arbeit geleistet“, spricht Christian Komorowski, Wehrleiter der Stützpunktwehr in Zeulenroda ein großes Lob an alle aus.