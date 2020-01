In der Stützpunktfeuerwehr sind 100 Menschen aktiv.

Feuerwehr Zeulenroda blickt auf einsatzreiches Jahr zurück

Als eines der ereignisreichsten Jahre in der jüngeren Geschichte der Stützpunktfeuerwehr Zeulenroda bezeichnete Wehrleiter Christian Komorowski das zurückliegende Jahr. So rückte die Feuerwehr Zeulenroda im Berichtszeitraum von 01. Dezember 2018 bis 30. November 2019 zu 142 Einsätzen, davon 30 Brandeinsätze, 68 Technische Hilfeleistungen, 15 Verkehrsunfälle, 5 Einsatzübungen und auch 22 Fehlalarmen aus. Die Zahl der einsatzbedingt zu leistenden Stunden, lag damit bei 1.520 in diesem Jahr. Auch die Aus- und Fortbildungen wurden intensiviert und hatten somit ein Gesamtvolumen von 6.304 Stunden.

Gefährlichkeit darf nicht aus den Augen verloren werden

Dank der guten Ausbildung, Motivation, viel Engagement und Professionalität seien diese Einsätze alle ohne Probleme abgearbeitete worden. „Dennoch zeigen uns diese Fälle, dass die Gefährlichkeit dieses Ehrenamtes nie aus den Augen verloren werden darf, dass die Gefährlichkeit ständiger Wegbegleiter der Einsatz- und Führungskräfte ist. Kräfteeinsatz und Führungsentscheidungen sind vor diesem Hintergrund verantwortungsbewusst und zielorientiert zu treffen“, sagte Wehrleiter Komorowski.

Personalentwicklung positiv

Auch auf die Personalentwicklung blickte Komorowski zufrieden. 100 Kameradinnen und Kameraden sind in der Stützpunktfeuerwehr Zeulenroda aktiv. Sie bestehen aus 52 Personen der Einsatzabteilung, 32 Kameraden der Jugendabteilung und 16 aus der Alters- und Ehrenabteilung. Domenik Hübner, Joel Grimm und Chris Weißhahn konnten in diesem Jahr die Grundausbildung erfolgreich absolvieren und sind somit jetzt auch Mitglied der Einsatzabteilung der Stützpunktfeuerwehr.