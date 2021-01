Feuerwehr Zeulenroda im Dauereinsatz

Zu elf Einsätzen wurde die Stützpunktwehr Zeulenroda am Mittwoch, dem 6. Januar gerufen, hauptsächlich wegen Schneebruchs.

Zeulenroda-Triebes. Wegen Schneebruchs mussten die Feuerwehrleute am Mittwoch mehrfach ausrücken

Ein ereignisreicher Tag liegt hinter den Mitgliedern der Stützpunktfeuerwehr in Zeulenroda und er sollte auch um 16 Uhr noch kein Ende nehmen.

Das Telefon klingelte ununterbrochen im Hintergrund. Die aktiven Mitglieder der Zeulenrodaer Wehr wurden am Mittwoch, dem 6. Januar 2021, bis 16 Uhr zu elf Einsätzen gerufen. Hauptsächlich waren es Einsätze wegen Schneebruchs. Die Bäume lechzten unter der Last des schweren Schnees. Abgebrochene Äste oder sogar umgestürzte Bäume versperren die öffentlichen Wege und Straßen.

So geschehen auch in Flur Moos und der Karl-Liebknecht-Siedlung in Zeulenroda-Triebes. Zusätzlich kommen zahlreiche Einsätze hinzu, bei denen die Feuerwehrleute Hilfe leisten wie bei Nottüröffnungen und weiteren Einsätzen. red

Unfälle und Straßensperrungen wegen Eisglätte und umstürzenden Bäumen