Feuerwehreinsatz - Linde in Flammen - Reifen von 6 Autos beschädigt - Rentnerin angefahren

Feuerwehreinsatz in Langenwolschendorf

Scheinbar ein Metalleimer mit noch glühender Asche, welcher neben Mülltonnen abgestellt wurde, sorgte am 2. Januar gegen 10:20 Uhr für einen Polizei- und Feuerwehreinsatz. Es entfachte ein Feuer, wobei die Flammen auf die Mülltonnen und die Bäume übergriffen. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindern und das Feuer löschen. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Böller beschädigen Fahrzeug

Ein in der Greizer Kermannstraße abgestellter Mazda war in der Silvesternacht offenbar Ziel unbekannter Täter. Diese beschädigten scheinbar mit Silvesterböllern die Beifahrerseite des Fahrzeuges. Die Greizer Polizei sucht Zeugenhinweise unter der Tel. 03661 / 6210.

Reifen von sechs Autos beschädigt

In der Zeit vom 31. Dezember, gegen 11 Uhr, zum 1. Januar, gegen 14.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem umfriedeten Firmengelände in Hohenleuben / Neumarkt und trieben dort ihr Unwesen. Dabei beschädigten sie die Reifen von insgesamt sechs abgestellten Fahrzeugen.

Die Greizer Polizei ermittelt und sucht Zeugen, welche im Tatzeitraum Auffälliges auf dem Firmengelände wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Linde in Flammen

Eine am Elsterufer stehende Linde fiel dem Silvesterfeuerwerk zum Opfer. Gegen 1.25 Uhr am Neujahrstag rückten Feuerwehr und Polizei in die Bruno-Bergner-Straße (Elsterparkplatz) aus und löschten den durch Silvesterböllern/Silvesterraketen in Brand geratenen Baum. Die 5 Meter hohe Linde ist nun beschädigt. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Polizei Greiz zu melden.

Brennende Mülltonne in Naitschau beschädigt Terrassendach und Tür

Am 1. Januar gegen 2.25 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei nach Naitschau aus, da dort eine von drei auf einer Terrasse stehenden Mülltonnen aus noch ungeklärter Ursache in Brand geriet. Anwohner des Hauses leiteten bereits erste Löschmaßnahmen ein. Die Feuerwehr löschte das Feuer vollständig. Allerdings wurden die Terrassenüberdachung, die Mülltonne selbst und eine Tür in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Postkasten gesprengt

Mehrere Feuerwerkskörper dienten Unbekannten offenbar dazu, einen Postbriefkasten in der Greizer Heinrich-Fritz-Straße zu sprengen. Dabei wurden nicht nur der Briefkasten selbst, sondern auch eingeworfene Briefe beschädigt. Die Tat ereignete sich in der Silvesternacht. Die Greizer Polizei sucht nach Zeugen, welche Angaben zur Tat bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

81-Jährige in Weida angefahren

Donnerstagmorgen gegen 8.40 Uhr rückten in Weida Polizei und Rettungsdienst in die Geraer Straße zum dortigen Supermarktparkplatz aus. Der Fahrer (62) eines VW bemerkte beim Ausparken die hinter dem Fahrzeug befindliche Fußgängerin (81) zu spät, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die verletzte Rentnerin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Greizer Polizeibeamten nahmen den Unfall auf und leiteten die Ermittlungen zum Geschehen ein.