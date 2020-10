Feuerwehren Pansdorf und Obergrochlitz proben Ernstfall

Greiz. Haben Sie sich auch über die Sirenen am Freitag in Greiz-Pandsdorf gewundert? Das steckt dahinter!

Die Feuerwehren Pansdorf und die Obergrochlitz rückten am Freitagabend, 23. Oktober um circa 19 Uhr, zu einer Einsatzübung in Pansdorf aus. Das Ziel der Einsatzübung: Es sollte das Zusammenwirken und Zusammenarbeiten der beiden benachbarten Ortsteilfeuerwehren bei einem angenommenen Einsatz mit Menschenrettung und Bergung, sowie die Erstversorgung und Brandbekämpfung in einem Vier-Seiten-Gehöft in der Ortslage Pansdorf geprobt werden. So lief der Einsatz ab.