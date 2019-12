Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuerwerk: Tipps vom Stadtbrandmeister von Zeulenroda-Triebes

In den vergangenen Tagen wurde wieder viel über den Sinn und Unsinn von Silvesterfeuerwerk diskutiert. Manche Kommunen haben Raketen und Knaller aus manchen Bereichen der Innenstadt ganz verbannt. „Solche Regelungen wird es in Zeulenroda-Triebes vorerst nicht geben“, sagt Stadtbrandmeister Steffen Jubold. Es habe aber entsprechende Anfragen gegeben.

Dennoch mahnt der Feuerwehrmann an Silvester zum vorsichtigen Umgang mit Feuerwerk. „Erst im vergangenen Jahr hatten wir in Zeulenroda wieder eine schwere Handverletzung. Das muss nicht sein“, sagt er. Wir haben bei dem Fachmann nachgefragt, welche Tipps er für den Umgang mit Böllern, Knallern und Raketen zum Jahreswechsel parat hat.

Bisher keine gezielten Angriffe mit Feuerwerk

„Der beste Ratgeber ist der gesunde Menschenverstand“, sagt er. So sei es ratsam vor dem Verwenden, die Gebrauchsanweisung zu lesen. Am besten im nüchternen Zustand. Bei jeglichen Feuerwerkserzeugnissen ist, auf einen sicheren Stand zu achten. Auf keinen Falle sollte man auf Menschen oder Tiere zielen. „Wir haben bisher noch keinen Fall gehabt, in dem jemand gezielt Menschen abgeschossen hat“, sagt Steffen Jubold.

Aus Großstädten wie Berlin war berichtet worden, dass Personen immer wieder Pyrotechnik als Waffen einsetzen und Einsatzkräfte und Passanten beschießen. Dabei besonders gefährlich: In Deutschland nicht zugelassene Feuerwerkskörper. „Die haben ein vielfaches der üblichen Sprengkraft, sehr kurze Zündzeiten oder fehlenden Sicherheitsvorkehrungen“, sagt Steffen Jubold.

Frische Feuerwerk nicht in den Papierkorb werfen

In den vergangenen Jahren hätte es zudem immer wieder Vorfälle mit brennenden Papierkörben in der Stadt gegeben. Dabei müsse es nicht noch nicht mal immer um Vandalismus handeln. „Manche Leute beginnen schon in der Silvesternacht, die Straße aufzuräumen. Wenn ein Feuerwerkskörper dann noch glüht, kann es ganz schnell gehen“, sagt er. Besser bis zum nächsten Tag liegen lassen, so der Tipp des Fachmanns.

Dann müssen die Feuerwehrleute, die in allen Ortsteilen in erhöhter Einsatzbereitschaft sind, vielleicht nicht ganz so oft ausrücken. „Es wird aber ohnehin keine Nacht, wie jede andere“, sagt Jubold. Viele kleinere Wehren feiern an Silvester gemeinsam im Vereins- oder Gerätehaus. „So lassen sich zwei positive Sachen verbinden. Die gute Gemeinschaft am Silvesterabend und eine schnelle Einsatzbereitschaft“, sagt Steffen Jubold.