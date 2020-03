Fortbewegung in Zeulenroda für Sehbehinderte schwer

Für Astrid Friedrich-Hommel ist es wahrlich nicht einfach über die Schopperstraße und Goethestraße in Zeulenroda zu kommen. Die Zeulenrodaerin ist blind. Sie muss sich auf ihr Gehör verlassen. Dass heißt, im Fall von den Ampeln in Zeulenroda ist für sie die Überquerung stets ein gefährliches Unterfangen. Sie muss sich auf die Geräusche von haltenden Fahrzeugen oder den Menschen neben ihr verlassen.

Astrid Friedrich-Hommel ist sehbehindert

Ihr Sichtvermögen ist auf ein Minimum reduziert. Sie kann lediglich hell und dunkel unterscheiden und dann ist alles mit einem enormen Nebelschleier überzogen. Auf dem linken Auge ist sie seit ihrer Kindheit blind. Das rechte Auge kam nun hinzu. Astrid Friedrich-Hommel hat den grauen Star.

Doch den Kopf in den Sand stecken, ist für sie keine Option. Sie geht trotz ihrer Behinderung auf die Straße, läuft von der Haardtstraße in Zeulenroda, wo sie wohnt, in das Stadtinnere und versucht ihre Besorgungen weitestgehend allein zu erledigen.

Weg ins Stadtzentrum ist beschwerlich

Der Weg von ihrer Wohnung nach Zeulenroda in das Stadtinnere ist beschwerlich. „Die Bordsteinkanten stellen oftmals eine große Gefahrensituation dar. Viele sind nicht abgesenkt“, sagt sie. Und dann sind da noch die Ampeln auf der Schopperstraße/Goethestraße. Fünf Stück sind es und sie alle zeigen nur die Farben Rot, Gelb, Grün für die Verkehrsteilnehmer an. Ein Signalton, die den Sehbehinderten das Überqueren der Straße vereinfachen würde, fehlt. „Ein Vibrieren wurde auch schon helfen“, so Astrid Friedrich-Hommel.

Stufen auf dem Marktplatz sind gefährlich

Und noch ein bedeutend gefährliches Unterfangen gibt es mitten in Zeulenrodas guter Stube: Zum einen wären auch die dunklen Fließen auf dem Marktplatz nicht zuträglich für eine gute Fortbewegung für Sehbehinderte. „Die Stufen auf der Seite zum Rathaus müssen aber unbedingt gekennzeichnet werden. Die sind unheimlich gefährlich“, sagt die Zeulenrodaerin.

65 Jährige lernt das Gehen mit dem Blindenstock

Seit einiger Zeit lernt die 65 Jährige sich mit Unterstützung einer Orientierungshilfe in Zeulenroda fortzubewegen mit dem Blindenstock. An ihrer Jacke und am Rollator, den sie auch benutzt, ist das gelb unterlegte mit drei schwarzen Punkten gekennzeichnete Blindenzeichen für alle Verkehrsteilnehmer deutlich erkennbar.

„Ich möchte viel selber machen“, sagt die sehbehinderte frau. Doch manchmal ist Hilfe doch von Nöten.

Die bekommt sie beispielsweise vom regionalen Taxi-Unternehmen Thomas Rothe. Wenn Astrid Friedrich-Hommel nach Gera muss aus den unterschiedlichsten Gründen, dann rufst sie ein Taxi und Thomas Rothe bringt sie an den Unteren Bahnhof. Er begleitet sie auch noch in den Zug. Für diese unkomplizierte Hilfe ist sie sehr dankbar.

Durch Hilfsmittel ein möglichst unabhängiges Leben führen

In Gera am Südbahnhof wird sie von einem Lotsen empfangen, der sie in die Stadt begleitet. Organisiert wird das vom Blinden- und Sehbehinderten Verband Gera, wo sie Mitglied ist.

Und zu Hause hat sie eine digitale Leselupe, die ihr dabei hilft, ein fast normales leben zu führen und doch das eine oder andere zu entziffern.