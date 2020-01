Zu einem Vortrag wird in das Winkelmannsche Haus in Triebes eingeladen.

Zeulenroda-Triebes. In Triebes werden Fotos von der ehemaligen Jute-Fabrik gesucht. Zudem gibt es einen Vortrag zum Thema.

Fotos von der ehemaligen Jute-Fabrik gesucht

Zu einer Postkartentauschbörse wird am Samstag, 2. Februar, in das Winkelmannsche Haus in Triebes eingeladen. Wie Martina Slansky mitteilt, soll dabei die ehemalige Jute-Fabrik das Hauptthema sein.

Die Postkartentauschbörse selbst finde von 13 bis 15 Uhr in der Aumaer Straße 16 statt. Reiner Ernst halte um 14 Uhr einen Vortrag über die Jute-Fabrik. Ernst habe eine Dokumentation über die einst ortsprägende Fabrik erstellt und zeige dabei Fotos aus dem Nachlass der Heimatfotografin Regina Pohl.

Die Dokumentation von Ernst reiche derzeit bis ins Jahr 1945. Zu sehen seien aber auch Videoaufnahmen vom Brand der Fabrik in den 90er-Jahren, der schließlich den Abriss des Gebäudes zur Folge hatte.

Aufnahmen sind selten

Gleichwohl wolle der Verein Winkelmannsches Haus während der Postkartentauschbörse Fotos der Jute-Fabrik aus der Zeit nach 1945 sammeln. „Private Aufnahmen aus dieser Zeit sind selten, da sie die Stasi verboten hatte“, so Martina Slansky. „Wer uns helfen kann, muss seine Fotos auch nicht abgeben, sondern kann sie auch kopieren oder einscannen“, sagt sie.

Während der Postenkartentauschbörse gebe es Kaffee, Kuchen und Fingerfood, heißt es abschließend.