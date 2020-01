Mit 1600 Euro förderte die Thüringer Staatskanzlei die Anfertigung der Glashaube des Exponates in der ständigen Dauerausstellung im musealen Haus in Zeulenroda-Triebes. Lutz Feigel fertigte die Glashaube an und übergab sie an Museumsleiter und Stadtarchivar Christian Sobeck. (v.l.)

Franziskanermönch unter der Haube

Der Franziskanermönch aus dem fünfzehnten Jahrhundert gehört zu den wertvollsten und zugleich ältesten Exponaten, das im städtischen Museum Zeulenroda-Triebes innerhalb der Ausstellung zur Stadtgeschichte, präsentiert wird. Auch wenn die Zeit an diesem Exponat übersehbare Spuren hinterlassen hat, so ist es doch ein Teil der Geschichte der heutigen Stadt Zeulenroda-Triebes und gehört unabdingbar in die Ausstellung, so Christian Sobeck, Stadtarchivar und Museumsdirektor.

Zeitzeugen der Geschichte für nachfolgende Generationen zu erhalten

Für Christian Sobeck, war es eine Verpflichtung, diesen Zeitzeugen zu erhalten und die Geschichte so einem breiten Publikum nahe zu bringen. Auch wenn Sobeck nicht mit Sicherheit sagen kann, dass der Franziskanermönch unmittelbar in Verbindung mit der Stadt gebracht werden kann, so verdeutlicht er doch einen großen Teil der Geschichte. Sobeck geht noch ein Stück weiter und ist sich fast sicher, dass der fehlende Heiligenschein, der an diesem Exponat sichtbar fehlt, während der Revolution abgeschlagen wurde.

„Für die Geschichte ist der Mönch von unschätzbaren Wert“, so Sobeck. Um dieses Relikt auch für weitere Generationen zu erhalten, muss es besonders geschützt werden. So stellte Sobeck einen Antrag an die Thüringer Staatskanzlei für die Finanzierung einer schützenden Glashaube. Die zukünftig den Mönch fernab von Umwelteinflüssen, aber auch vor den Zugriffen der Besucher, schützen soll. Das Vorhaben fand Zuspruch und die Staatskanzlei finanzierten zu 100 Prozent mit 1600 Euro die Schutzhaube.

Lokales Unternehmen fertigte die Glashaube an

Passend zur Stadtgeschichte sollte nun auch ein lokales Unternehmen, die aus Sicherheitsglas bestehende Haube, anfertigen. In der Firma Feigel Fensterbau, Inhaber Lutz Feigel, aus Zeulenroda, hatte er einen kompetenten Ansprechpartner gefunden. Er fertigte die Haube unter der sich fortan der Franziskanermönch aus dem fünfzehnten Jahrhundert in voller Pracht und Schönheit bewundert werden kann zusammen mit zahlreichen weiteren Zeitzeugen aus der Geschichte der Stadt.