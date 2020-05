Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freud und Leid eng zusammen

Der Enttäuschung über die verordnete Schließungen von Kindergärten, Schulen, aber auch Geschäfte und soziale Einrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie, sollte endlich ein bisschen Normalität folgen, so der Wunsch von unzähligen jungen und jung gebliebenen Menschen. Nur der Hotspot Landkreis Greiz macht den Bemühungen noch einen Strich durch die Rechnung. Es sind nicht die Menschen vor Ort die noch warten wollen, sondern die Ruhephase wurde vom Ministerium, dem übergeordneten Organ, verordnet. So war der Donnerstag gezeichnet von Vorfreude, bitterer Enttäuschung bis hin zu Ängsten. Tagsüber noch die freudigen Nachrichten der Gastronomen, dass sie wieder öffnen und sich auf ihre Gäste freuen. Dann, am späten Nachmittag, als Staatssekretärin Ines Feierabend aus dem zuständigen Ministerium den Zeigefinger hob und die Öffnung der Gaststätten im Innenbereich bis 28. Mai verbot. Wenigstens bleibt ja noch der Außenbereich, aber bei den Hygienevorschriften dürfte wohl das Vergnügen auf beiden Seiten geschmälert sein. Fast zeitgleich folgten die Eltern, die ebenso gemeinsam mit ihrem Nachwuchs auf Normalität hoffen. Sie müssen weiterhin warten, jedenfalls in Zeulenroda-Triebes. Vor dem 2. Juni wird mit dem eingeschränkten Regelbetrieb in allen Kindergärten nicht gestartet. Ein Konzept muss erarbeitet werden, bevor zur Tat geschritten werden kann. Das Telefon klingelte unaufhörlich, als erste Informationen aus der Sitzung im Rathaus durchsickerten. Existenzängste plagen die Eltern, Angst um den Job, den sie seit Wochen nicht oder nur in Kurzarbeit ausführen konnten, weil der Nachwuchs zu Hause betreut werden muss. Auch diese Ängst können krank machen. Das hat die Stadt Greiz erkannt und das Konzept lag bereits in der Schublade.

Ft xvsef ovo bluvbmjtjfsu voe tp xjse bvdi jo Hsfj{ jo efo lpnnvobmfo Ljoefshåsufo bc Npoubh efs fjohftdisåoluf Sfhfmcfusjfc bvghfopnnfo/ [vnjoeftu lboo fjo ufjm efs Fmufso bvgbunfo/