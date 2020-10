„Es ist gut, dass wir uns in der Öffentlichkeit endlich wieder präsentieren dürfen“, sagt Christina Ostwald, Töpfermeisterin aus Neuengönna bei Jena. Sie bescheinigte denjenigen, die es am Wochenende nach Zickra auf den Kunsthandwerkermarkt zog, jede Menge gute Laune.

Die Vielfalt der dargebotenen Gewerke ist ein Markenzeichen des Kunsthandwerkermarktes in der urigen Umgebung des Fachwerkhofes in Zickra. Und auch in Corona-Zeiten nutzen die Besucher das Angebot, an der frischen Luft sorglos zu stöbern. Doch nicht nur die vielen Leute aus nah und fern freuten sich darüber, die Kunsthandwerker mindestens ebenso.

Auch wenn es noch nicht so viele waren wie vielleicht in der Vergangenheit, war es für Andreas Wolf, den Initiator der Kunsthandwerkermärkte in Zickra und anderen Orten, in Ordnung. Er war froh, dass durch das ausgeklügelte Hygienekonzept schließlich eine gute Lösung gefunden werden konnte, die es ermöglichte, noch mehr Kunsthandwerker nach Zickra zu holen, als es sonst der Fall war. Insgesamt waren 68 Kunsthandwerker sowie solche, die an ihren Verkaufsständen allerlei Leckereien aus Käse, Teig, Zucker sowie Deftiges anboten, gekommen.

Möglich wurde das, weil man kurzerhand das Areal erweitert hatte. Die Streuobstwiese vor dem Fachwerkhof wurde genutzt. Dadurch konnte zusätzlicher Platz gewonnen werden und der Markt auf einem weitläufigen Gelände stattfinden.

Neue Kerzenkreation sorgt für Neugier

Für Annett Goldhahn, die mit ihren herbsttypischen Produkten sowie zig verschiedenen Knoblauch-Sorten und sauer eingelegtem Gemüse gekommen war, hätten es ruhig noch ein paar mehr Besucher sein können. Nichtsdestotrotz waren auch ihre Produkte gefragt.

Susanne Nakandi aus Leipzig aus der „Werkstatt des Lichts“, die Kerzenkreationen direkt an ihrem Stand herstellte, war der unmittelbare Kontakt zu den Interessierten eine wahre Freude. „Die Leute sind unheimlich freundlich und so neugierig“. Sie ließ sich davon anstecken und entwickelte noch auf dem Markt eine neue Kerzenkreation. Getauft hat sie diese auf den Namen „Blütenwiese“.

Lori und Ian waren dabei ihre größten Fans. Die beiden verfolgten jeden ihrer Schritte bei der Herstellung so genau und hatten so viele Fragen auf dem Herzen, dass die sächsische Künstlerin ihnen jeweils eine „Blütenwiese“ schenkte. Da waren die Begeisterung und das Staunen natürlich noch größer.

Interessante Hüte, wunderschöner Schmuck, ausgefallene Textilien, wohlriechende Seifen mit Prädikat, naturgefärbte Wolle, geschnitzte Holzfiguren und vieles mehr waren zu erleben. Hinzu kamen die besondere Atmosphäre, die handgemachte Instrumental- und Vokalmusik durch das Duo „Lied-Fass“ aus Weimar und natürlich die verschiedenen Düfte der leckeren Speisen.

Ob am Verkaufsstand bei der Käserei der Clodramühle, den Suppen in großer Vielfalt aus Hohenleuben oder im Hofcafé bei Wein und mediterranen Spezialitäten sowie Kaffee und hausbackenem Kuchen – für Genuss und Gemütlichkeit gab es viele Plätze.

Für Dezember Adventsmarkt geplant

Die Kunsthandwerker jedenfalls machten ihren Namen alle Ehre. Andreas Wolf konnte den Spagat aus Hygienekonzept und Organisation bewältigen und hofft, dass auch der Adventsmarkt im Dezember stattfinden kann.