Freude gebracht mit Geschichten vorlesen in Zeulenroda

Es ist nun schon zu einer sehr schönen Tradition geworden, dass sich alljährlich am Freitag der ersten Dezemberwoche Schüler des Zeulenrodaer Friedrich-Schiller-Gymnasiums auf den Weg machen, um Kindern und Senioren weihnachtliche Märchen, Geschichten oder Gedichte vorzulesen.

So begaben sich zehn Schüler in drei Zeulenrodaer Kindergärten, ein Seniorenheim sowie auf die Kinderstation des Kreiskrankenhauses Greiz. Mit ihren Geschichten, die sie den kleinen und großen Zuhörern vorlasen, konnten sie nicht nur begeistern, sondern brachten Kinderaugen zum leuchten. Sie schafften es, auf die bevorstehende Weihnachtszeit einzustimmen. Auch die Senioren waren von den jungen Besuchern des Gymnasiums begeistert, wurden doch bei ihnen so manche Erinnerungen an die frühere Kindheit oder die eigene Familie wieder wach. Alle beteiligten Schüler waren sich darin einig, dass es auch im kommenden Jahr wieder einen Vorlesetag geben wird. (red)