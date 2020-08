Fridays-for-Future Zeulenroda: Seminarfacharbeit, um den Hass aufzuarbeiten

Zeulenroda-Triebes. Klimaschutz-Aktivisten aus Zeulenroda wollen sich in ihrer Seminarfacharbeit mit dem Hass auseinandersetzen, der ihnen entgegenschlägt.

Vergangenes Jahr im Frühjahr kannte die Welt noch andere Themen als Corona. Die Fridays-for-Future-Bewegung hatte gerade ihren Höhepunkt erreicht. Am 15. März streikten in Deutschland mehr als 300.000 Schüler in über 230 Städten. Eine Woche später entschlossen sich auch ein paar junge Leute aus Zeulenroda, für den Klimaschutz auf die Straße zu gehen.