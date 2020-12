Friedenslicht kommt nach Pahren

Es ist in der Region zur Tradition geworden, das Friedenslicht aus der Geburtsgrotte Christi in Betlehem auch nach Pahren zu holen und es von dort an Heiligabend an zahlreiche Haushalte und Einwohner weiterzureichen.

Mit dem Entzünden und Weitergeben des Friedenslichtes wird an die weihnachtliche Botschaft und den Auftrag, den Frieden unter den Menschen zu verwirklichen, erinnert. Das Friedenslicht ist ein Zeichen der Hoffnung und es hat sich in wenigen Jahren in den meisten europäischen Ländern verbreitet und ist von einer kleinen Flamme zu einem Lichtermeer in Millionen Haushalten geworden.

Krippenspiel fällt aus

Dieses Friedenslicht kommt auch in diesem Jahr wieder nach Pahren und wird in der Kirche aufbewahrt. Von hieraus kann es von den Bürgern abgeholt und an die Haushalte verteilt werden. Da in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie kein Krippenspiel an Heiligabend stattfinden wird, kann aber das Friedenslicht am Heiligen Abend in der Zeit von 17 bis 18 Uhr in der Kirche abgeholt werden. Jeder sollte eine Laterne oder eine windgeschützte Kerze mitbringen.