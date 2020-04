Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Für Fahrschulen noch keine Lösung voraus

Wolfgang Ropte sieht es positiv: „Wir haben die Zeit gut genutzt. Die Garage gestrichen, Fenster geputzt. Wofür man eben jetzt Zeit hat“, lacht er. Ropte ist einer der beiden Geschäftsführer der Fahrschule Arzt und Ropte aus Greiz, die wie andere Betriebe durch die Corona-Pandemie geschlossen wurden, seitdem aber noch nicht wieder öffnen konnten. Ärger oder Wut klingt aus Roptes Worten nicht heraus. Vielleicht auch, weil er in seinem Alter selbst zur Risikogruppe gehört, wie er sagt, hat er viel Verständnis für die Auflagen: „Leben und Gesundheit stehen jetzt im Vordergrund.“

Der Thüringer Fahrlehrerverband schlug diese Woche Alarm. Laut Laut Verband seien 50 Prozent der knapp 430 Thüringer Fahrschulen in ihrer Existenz bedroht. Viele haben Soforthilfen des Landes beantragt. Ob die angekommen sind und wie die Situation bei den Fahrschulen der Region aussieht, haben wir nachgefragt.

Schutz der Gesundheit sollte immer vorne an stehen

Ein wenig Kritik lässt sich dann bei Wolfgang Ropte heraushören. Daran zum Beispiel, dass Thüringen, im Gegensatz zu Sachsen, die Regelungen am Anfang nicht klar genug kommuniziert habe, nur von der Schließung „privater Schulen“ gesprochen habe. Im Nachbarbundesland sei es schneller gegangen, „da hat Thüringen ein wenig gebummelt.“ Natürlich sei er traurig, dass das schöne Wetter nicht zum Beispiel für die Zweiradausbildung genutzt werden konnte. Aber das könne man jetzt nicht ändern. Man müsse darauf hoffen, dass die Fahrschulen bald wieder öffnen könnten, „dann legen wir wieder los“, sagt Ropte, gibt auch zu Bedenken, dass im Auto ein Mindestabstand von anderthalb Metern nicht eingehalten werden könne. Zudem hofft er, dass dem Schutz der Gesundheit nicht nur während der Pandemie ein großer Stellenwert zugemessen wird, sondern auch danach im normalen Straßenverkehr. „Viele Menschen sind viel zu aggressiv auf den Straßen unterwegs. Das ist genauso gefährlich wie der Virus.“

Zweiradausbildung wäre mit weniger Risiken möglich

„Wir müssen einfach hoffen, dass es bald wieder losgehen kann, natürlich unter Berücksichtigung der Auflagen“, sagt Thomas Urban, Inhaber der gleichnamigen Fahrschule in Greiz und Mohlsdorf. Im Gegensatz zu Ropte wartet er noch auf die beantragte Soforthilfe, die er noch nicht erhalten hat. „Gerade der Monatswechsel ist schwierig, alles wird abgebucht, aber es kommen keine Einnahmen rein.“ Die Situation sei „im Großen und Ganzen für alle Beteiligten nicht einfach“, meint er. Die Zweiradausbildung hätte nach seiner Sicht schon längst wieder losgehen können. „Das Wetter war schön und da das Motorrad vorneweg fährt, wird automatisch genug Abstand gehalten“, meint er. Zudem werde auch die Zeit nach den Einschränkungen „schwierig zu bewältigen“, schließlich habe sich jetzt einige Arbeit durch den Ausfall der Fahrstunden aufgestaut, die irgendwann erledigt werden müsste.

Fehlende Soforthilfen und Existenzbedrohung

Fahrlehrer Jürgen Voigt von der Ofas-Fahrschule in Zeulenroda-Triebes ist vor allem enttäuscht darüber, dass in Thüringen bisher nicht kommuniziert wurde, wie es denn weitergehen könnte. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel können Fahrschulen unter bestimmten Voraussetzungen am Montag wieder loslegen. „Für viele von uns ist die Situation existenzbedrohend“, sagt er. Er könne sich selbst nur durch private Ersparnisse über Wasser halten. „Wir haben keinerlei Einnahmen aber weiter Fixkosten“, sagt er. Dazu zählen unter anderem die Leasinggebühren für die Fahrzeuge, Mieten, Krankenkassenbeiträge und zahlreiche Versicherung, deren Beiträge jetzt fällig werden. Auch viele Fahrschüler würden nachfragen, wie es weiter geht. Manch einer sei schließlich zum Ausbildungsstart auf einen Führerschein angewiesen. Trotz aller Kritik glaubt Jürgen Voigt aber nicht, dass die Krise uns in die Knie zwingt. „Wir sind Ossis und haben viele Höhen und Tiefen erlebt. Gesundheit ist jetzt am wichtigsten. Wir bekommen das schon hin“, sagt er.