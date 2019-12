Fürstlich residiert und genüsslich gespeist

Greiz. Die Mitglieder des Vereins der Museen der Schloss- und Residenzstadt Greiz luden zur 15. Romantischen Fürstenweihnacht in das Untere Schloss ein.

Der heiße Bischoff, die fürstlich vegetarische Hofsuppe oder der Hofkuchen lockten am Sonntag zur 15. Romantischen Fürstenweihnacht auf dem Areal des Unteren Schlosses in Greiz viele Besucher an.

Es war wahrlich wunderbar mit anzusehen, mit welchem Engagement sich die Mitglieder des Fördervereins der Museen der Schloss- und Residenzstadt Greiz ins Zeug legten, um die vielen Gästen Geschichte hautnah zu vermitteln. Der Weiße Saal im Schloss platzte aus allen Nähten, als der Hofstaat die Gäste zur Zeitreise durch die Modewelt von der Renaissance zum Biedermeier einlud. Engelbert Sieler verstand es auf wunderbare Weise die Gästeschar mitzunehmen in die Vergangenheit, vermittelte ganz nebenbei eine große Portion an Wissen und führte elegant den Übergang in die reale Zeit, als unter dem Publikum ein Handy klingelte.

Nichtsdestotrotz bewegten sich die Torgauer Renaissance-Tänzer in ihren historischen Kostümen mit Anmut und Grazie über das Parkett des Weißen Saals. Und das Publikum war einfach nur begeistert. Richtig eingestimmt konnten sie im Hofinneren des Schlosses dann genüsslich Essen und Trinken.

Darunter natürlich auch Speisen und Getränke, die die Vereinsmitglieder nach Originalrezepten aus dem 18. Jahrhundert extra für die werte Kundschaft hergestellt hatten. Den „Heißen Bischoff“ bereitete Museumsleiter Rainer Koch persönlich zu. Er hatte vor Jahren ein originales Rezeptbuch aufgestöbert. Seitdem gibt es nicht nur die fürstliche Weihnacht im Unteren Schloss, sondern eben auch den „Heiße Bischoff“ oder auch einen Kuchen – gebacken vom Bäcker Müller nach dem Originalrezept.

Auch die fürstlich-vegetarische Hofsuppe mit Dinkel- und Bierkrustenbrot, die Silke Groß für die Besucher kreiert hatte, war flugs verspeist. Das Rezept stammt ebenso aus dem 18. Jahrhundert. Ein bisschen hat die Köchin das Süppchen noch für den Tag verfeinert.

Geschichte zum Erleben nannte Matthias Hamann, Vereinsmitglied, das Ansinnen des besonderen Weihnachtsmarktes, der neben Speisen auch eine große Vielfalt an historischen Handwerk zeigte. Diesen Part übernahmen die historischen Darsteller aus Zwickau.