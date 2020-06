Gärten in Zeulenroda-Triebes stehen für Besucher offen

Zeulenroda-Triebes. In der Kleingartenanlage „Am Stausee“ in Zeulenroda-Triebes sind am Sonnabend und Sonntag interessierte Besucher für einen Ideenaustausch, Tipps und Anregungen willkommen. Acht Gärten geöffnet