Gar nicht so einfach

Die Situation im Langenwetzendorfer Gemeinderat ähnelte am Montagabend verdammt derer in den anderen Kommunen. Jüngere und ältere Ratsmitglieder vertreten die unterschiedlichsten Partein und Wählergruppen und haben alle eine Stimme. Und es sind teilweise fast die Hälfte der Räte, die das erste mal eine solche ehrenamtliche Aufgabe übernommen haben. Wenn sie eine Frage oder eine Feststellung haben, dann werden sie von den alten Hasen mit großen Augen angeschaut. Leider allzu oft aber auch belächelt. Klar können auch sie sich nicht darauf verlassen, dass die Zeit die Erfahrung und somit auch das Verständnis für die eine und andere Sache mit sich bringt. Klar müssen sie selbst etwas dafür tun. Doch sollten gerade die erfahrenen Ratsmitglieder der jüngeren Generation beim Eintritt in die politische Arbeit behilflich sein. Eine Antwort mehr macht doch nun wahrlich nicht die Dauer der Ratssitzung aus. Ob die nun zehn Minuten früher oder später beendet ist, ist doch nicht von Relevanz. Das Ergebnis zählt doch am Ende, dass sich die Neuen zurecht finden, das Vertrauen geschürt ist und Verständnis gelehrt wurde. Wenn dann zu spüren ist, dass auch die Kommunalordnung und so manche Beschlussvorlage verinnerlicht wurde, dann ist doch fast alles perfekt.