Der Hanka Berg bebt, wenn die weiblichen Radfahrprofis die 16-prozentige Steigung in Dörtendorf, einer kleinen Ortschaft in der Stadt Zeulenroda-Triebes, bewältigen müssen

Dörtendorf. Die Königsetappe der 25. Radrundfahrt der Damen könnte in diesem Jahr in der rund 180 Seelen zählende Gemeinde Dörtendorf der Stadt Zeulenroda-Triebes stattfinden.

Lotto-Thüringen-Ladies Tour Geld entscheidet über Königsetappe in Dörtendorf

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geld entscheidet über Königsetappe in Dörtendorf

Es wäre zum vierten Mal in Folge, dass sich in der kleinen knapp 200 Seelen-Gemeinde Dörtendorf die Elite des Damen-Radsports trifft, wenn dieses Ereignis im Ortsteil von Zeulenroda-Triebes nicht von finanziellen Auflagen, genau 26.000 Euro, abhängig wäre, die die Dörtendorfer aufbringen müssen, um die Radsportprofis am mittlerweile berühmten und legendären Hanka-Berg mit seiner 16-prozentigen Steigung, begrüßen zu dürfen.

Nach dreimaligen Etappenort sollte für die Dörtendorfer Schluss sein

Eigentlich hatten sich die rund 26 Mitglieder des Männerchors Dörtendorf, die Veranstalter des Sportereignisses in Dörtendorf, schon bevor sie dieses sportliche Ereignis im vergangenen Jahr ausrichteten, dass just zum Himmelfahrtstag stattfand, dafür ausgesprochen, dass sie zum letzten Mal ein solches weltweit überregionales, sportliches Ereignis, auszurichten. Doch es kam, wie es kommen musste. Die Tourleitung der Lotto Thüringen Ladies Tour (ehemals internationale Thüringen Radrundfahrt) ist natürlich begeistert und angetan von der wohl einmaligen Atmosphäre am Hanka-Berg, den vielen Fans und den Mühen der Dörtendorfer, dass sie wieder und wieder anfragten und das, obwohl bereits eine Absage erteilt wurde.

Radrundfahrt im Ranking um sportliche Ereignisse eine Stufe höher geklettert

Zudem kam hinzu, dass dieses internationale Radrennen der Damen im Ranking der sportlichen Veranstaltungen fortan eine Stufe höher rangiert. Das bedeutet im gleichen Atemzug aber auch, dass die finanzielle Ausstattung eine Stufe nach oben steigt. Für die Dörtendorfer als Veranstalter, ein Alarmsignal dafür, dass sie noch mehr bezahlen sollten, um die Elite der Radfahrdamen nach Dörtendorf zu holen.

Riesiger Aufwand wurde in der Vergangenheit mit Bravour gemeistert

„Das ist kaum machbar für uns“, so Andreas Staps, der zum Vorstand des Männerchors gehört. Mit dieser Meinung steht er nicht alleine. Auch Ortschaftsbürgermeister Frank Pitzing steht hinter dem Beschluss, der nun aber wohl etwas aufgeweicht werden könnte. Dabei stehen die finanziellen Mittel auch bei ihm ganz oben. „Die Sponsoren haben sich teilweise zurückgezogen“, bestätigt Frank Pitzing. Mittlerweile nehmen sie nicht nur deutschlandweit Kontakt zu möglichen Sponsoren auf, sondern international. Ganz davon abgesehen, die ehrenamtlichen Helfern zu motivieren, die Verpflegung für die Fans, das Fahrerlager, das Rahmenprogramm zu organisieren und die vielen tausend kleinen Dinge, die für eine solche Veranstaltung unabdingbar sind.

Angebot der Tourleitung bringt Entschluss ins Wanken

Nichtsdestotrotz, die Tourleitung der Lotto Thüringen Ladies Tour weiß natürlich um das große Potenzial der Dörtendorfer und versucht zu betören. Sie wollen die Königsetappe, die Abschlussetappe nach Dörtendorf bringen. „Es wäre ein wahres Highlight für die gesamte Region“, so Staps. Die Organisatoren der Radrundfahrt unterbreiteten nun den Vorschlag, gemeinsam mit den Dörtendorfern auf Sponsorensuche sich zu begeben. Ein Vorschlag den die sangesfreudigen Dörtendorfer, der Männerchor begeht im 2021 sein 120-jähriges Jubiläum, nicht ablehnten. „Die nächsten Wochen werden entscheidend sein, ob am 31. Mai in Dörtendorf der Hanka-Berg bebt“, so Andreas Staps.

In Zeulenroda wurde der Gedanke der Radrundfahrt geboren

In Zeulenroda nahm alles seinen Anfang. Die Radfahrerinnen trafen sich im Zeulenrodaer Wohngebiet Rötlein und umrundeten es. Die Teilnehmerzahl wuchs und die Rundfahrt wurde auf die gesamte Umgebung ausgeweitet, es kamen weitere Städte hinzu. Im gleichen Atemzug wurden die Radrundfahrt immer mehr vermarktet, es kostete Geld. Vor vier Jahren dann zog sich die Stadt Zeulenroda-Triebes zurück, die Stadträte konnten und wollten die damals 20.000 Euro nicht mehr aufbringen.

Doch der Hanka-Berg in Dörtendorf hatte sich bis dahin schon weltweit einen Namen gemacht, als Highlight der Tour in der Region. Funk und Fernsehen zeigen die fantastische Stimmung hunderter Fans am Hanka-Berg mit seiner 16-prozentigen Steigung. Mit ihrem Jubel hievten sie die Sportlerinnen auf ihren Rädern fast nach oben.

Auch die Dörtendorfer wollten es nicht hinnehmen und auf das sportliche Event verzichten. Sie hielten daran fest. Der Männerchor Dörtendorf mit seinen 26 Mitglieder sprang für die Stadt Zeulenroda als Etappenort ein. Sie organisierten zusammen mit vielen ehrenamtlichen Helfern, akquirierten damals noch die 20.000 Euro Sponsorengelder, dafür, dass die Radfahrerinnen in ihrem Ort, in der Region, begrüßt werden konnten.