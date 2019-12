Ursula und Werner Häber übergaben eine Geldspende an Katrin Mohrholz, die gleichzeitig einen Umschlag mit Geld von Kenny Seifert bekam, in Vertretung für alle Hortkinder.

Geldsegen aus Zeulenroda-Triebes für kranke Kinder

Für Ursula und Werner Häber ist es eine Herzensangelegenheit, jedes Jahr Geld für den Verein Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena zu sammeln.

In acht Jahren über 13.000 Euro übergeben

Bereits zum achten Mal waren sie aktiv und haben wochenlang in örtlichen Unternehmen Spenden gesammelt. Als I-Tüpfelchen konnten sie am Weihnachtsmarktsonntag im Citycenter Zeulenroda noch weiteres Geld sammeln, so dass die Spendensumme auf beachtliche 2222,22 Euro angewachsen ist.

Katrin Mohrholz von der Elterninitiative kam vor wenigen Tagen in die Zeulenrodaer Kneipp-Kita Frohe Zukunft, um die Spende in Empfang zu nehmen. Sie staunte nicht schlecht, als sie den symbolischen Spendenscheck in Höhe von 2222,22 Euro sah.

Hortkinder aus Zeulenroda-Triebes mit eigener Aktion

Zu ihrer Überraschung hatten die Hortkinder der Kita auch etwas vorbereitet. Zum Kita-Herbstfest verkauften die Kinder selbstgebastelte Dekosachen wie Kastanienketten und übergaben Mohrholz die Einnahmen im selbstbemalten Umschlag. 55,55 Euro kamen so noch obendrauf.

„Zeulenroda-Triebes ist uns sehr wohlgesonnen und wir haben hier viele Unterstützer“ freut sich Katrin Mohrholz. Ursula Häber war froh, dass es wieder so viele Spender und Unterstützer gab. „Das ist nicht selbstverständlich, wie wir leider in einem großen Zeulenrodaer Discounter erfahren mussten“. Besonders Jens Schott vom Rewe-Markt ist dem Ehepaar positiv in Erinnerung geblieben, der sie jedes Jahr ganz unkompliziert unterstützt, genau wie die anderen Firmen aus der Region.

Das Geld verwendet die Initiative für die Arbeit mit den kranken Kindern in Jena. In den letzten acht Jahren hat das Ehepaar über 13.000 Euro für den Verein zusammengetragen.