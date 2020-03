Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geraer Landstraße in Triebes wieder befahrbar

riebes. T Ungefähr zwei Jahre mussten die Kraftfahrer in der Geraer Straße in Triebes anhalten, wenn ihnen ein Fahrzeug aus Richtung Mehla kommend entgegenkam. Die Fahrbahn war einseitig gesperrt. Das gehört nun vorerst der Vergangenheit an. Auch wenn manch einer noch kurz auf das Bremspedal geht, es ist wieder freie Fahrt möglich.

An dieser Stelle der Geraer Straße war Gefahr in Verzug gegeben. Das Gewölbe, das sich an dieser Stelle unter der Greizer Landesstraße befindet und durch das der Mehlabach fließt, drohte einzustürzen. Die Standsicherheit des Ziegelgewölbes war nicht mehr gegeben. Davon war auch die Straße betroffen. Da der Eigentümer des Gewölbes nicht reagierte, musste die Stadtverwaltung Sicherungsmaßnahmen durchführen. Die haben durch eine Firma das Gewölbe beräumen lassen. Das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr übernahm die Prüfung des Gewölbes, ob es eine Stützfunktion für die Straße ausübt. „Die jetzige Situation kann nur eine Übergangslösung sein“, so Carry Förster, Bauamtsleiter der Stadtverwaltung. Jeweils rund 30.000 Euro haben die Stadt Zeulenroda-Triebes und das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr investieren müssen. Anfang 2018 wurde die halbseitige Sperrung der Landesstraße eingerichtet, nachdem eine Absenkung der Straße kurz vor der Tankstelle auf der anderen Straßenseite, bemerkt wurde. (hhe)