Am Samstag, 28. Dezember, 19.30 Uhr, findet ein Weihnachtskonzert des Don Kosaken Chores Serge Jaroff unter der Leitung von Wanja Hlibka in der St. Michaeliskirche in Pausa statt. Der Chor bietet einen Abend mit festlichen Gesängen der russischen-orthodoxen Kirche, als auch die Volksweisen und Klängen von bekannten Komponisten.