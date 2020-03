Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geschichten erzählt am Stammtisch

Zeulenroda-Triebes. Der beliebte Bildervortrag „Wirtshäuser in Alt-Zeulenroda“ – eine zweiteilige Vortragsreihe im Städtischen Museum Zeulenroda, geht in die nächste Runde. Wirtshäuser in Alt-Zeulenroda, Teil 1, wird am Freitag, dem 13. März, von 19 bis 21.30 Uhr, stattfinden. Der Eintritt kostet fünf Euro. Der zweite Teil des Bildervortrages im Städtischen Museum Zeulenroda, Wirtshäuser in Alt-Zeulenroda, ist dann für den Freitag, den 20. März, von 19 bis 21.30 Uhr, geplant. Der Eintritt kostet auch hier fünf Euro. Eines zeigt die Erfahrung der Veranstaltungen im vergangenen Jahr: Die zwei Freitage werden wieder zünftig! Reiner Eisenschmidt, langjähriger Mitarbeiter des Museums und „Nachtwächter im Ruhestand“, entführt die Besucher abermals in die Welt der Zellreder Wirtshäuser. In den beiden Teilen der Veranstaltungsreihe wird eine Vielzahl der einstmals über 70 Gaststätten und Hotels der Stadt unter die Lupe genommen. In offener Runde können dabei auch die eigenen „Stammtischgeschichten“ zum Besten gegeben werden.

Die Besucher der Vortragsreihen werden in gastlich hergerichtete Sonderausstellungsräumen eingeladen. Getränke und ein Imbiss werden durch die Mitglieder des Freundeskreis Städtisches Museum Zeulenroda gereicht. Voranmeldung ist dringend erwünscht.