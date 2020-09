Glasfaserkabel für Auma und Untendorf

Schnelles Internet kommt per Glasfaserkabel nach Auma und Untendorf.

Nachdem die Telekom die öffentliche Ausschreibung für den Netzausbau in Auma-Weidatal in den Ortsteilen Auma und Untendorf gewonnen hat, geht das Projekt in die nächste Phase.

Rund 440 Grundstückseigentümer werden in den nächsten Tagen von der Stadt angeschrieben, um ihr Einverständnis für die kostenfreie Errichtung des Glasfaserabschlusspunkts zu erteilen. Damit die Telekom zügig ausbauen kann, benötige sie Unterstützung. „Für den Anschluss an das schnelle Netz brauchen wir das schriftliche Einverständnis des Eigentümers. Sonst dürfen wir sein Haus nicht mit Glasfaser anschließen“, sagt Telekom-Regionalmanager Uwe Zychla.

Den Auftrag sowie weitere Informationen zum künftigen schnellen Surfen im Internet sollen die Eigentümer in den nächsten Tagen per Post erhalten. Die Anschlüsse sollen eine Geschwindigkeit bis zu einem Gigabit pro Sekunde beim Herunterladen ermöglichen; beim Heraufladen seien es bis zu 200 Megabit pro Sekunde. Der Anschluss eigne sich zum Beispiel Video-Streaming oder Arbeiten von zu Hause, für Telemedizin und Smart Home.

Die Telekom wird ab April 2021 bis Mai 2022 mehr als 82 Kilometer Glasfaserkabel verlegen und 16 neue Netzverteiler aufstellen. Die ersten Anschlüsse sollen im Januar 2022 zur Verfügung stehen.