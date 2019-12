Zeulenroda-Triebes, Auma. Der Christkindelsmarkt in Triebes und der Weihnachtsmarkt in Auma sind durch Ehrenamtliche organisiert und liebevoll durchgeführt mit vielen kulturellen Höhepunkten.

Weihnachtsmärkte in der Region Glühwein, Süßes, Roster und Musical - Weihnachtsmärkte in Auma und Triebes

„Ohne den Besuch auf dem Christkindelsmarkt verbunden mit einer leckeren Roster geht gar nichts“, ruft mir eine Triebeserin am Samstagnachmittag zu, während sie genüsslich in diese beißt. Was für die einen die Roster ist, ist für den anderen der Glühwein und den gab es ebenso wie das deftige Essen vom Rost. Dabei ist auf dem Triebeser Christkindelsmarkt, der durch die evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Triebes und deren Anwohner rund um das göttliche Haus organisiert und von den Vereinen aus Triebes unterstützt wird, der wahre Renner ein ganz anderer: die Überraschungspakete.

Hunderte Päckchenwechseln die Besitzer

Schon lange vor dem Weihnachtsmarkt-Termin packen die Triebeser Päckchen mit kleinen Dingen mit denen sie anderen eine Freude machen wollen. Mal sind es kleine Plüschtiere, mal ein Küchenhelfer, eine Vase, Seifen, ein Adventslicht oder vieles andere mehr. Für einen Euro werden diese nett verpackten Geschenke an die Frau oder den Mann gebracht. Hunderte, eins schöner als das andere, wechseln flugs die Besitzer. Der Erlös geht, wie alle anderen Einnahmen des Christkindelsmarktes, nach Abzug der Kosten, an die Kinder in Triebeser Einrichtungen.

Bei zwei Veranstaltungen, die beide bis auf den letzten Platz in der Aula der Regelschule Franz Kolbe in Auma, besetzt waren, wurden Erinnerungen an vergangene Zeiten geweckt. Das Weihnachtsmusical, das unter dem Motto: „30 Jahre friedliche Revolution“ stand, führte klingend in die Vergangenheit zurück. Das Lied „Oh, es riecht gut“, war nicht nur in der damaligen DDR-Zeit ein beliebtes Weihnachtslied und wurde durch die Schüler des Chors der Regelschule und Erwachsene zu Gehör gebracht.

Aumaer Weihnachtsmarkt belebt die Innenstadt rund um den Marktplatz

Traditionell am dritten Advent luden Vereine und die Stadt zum Weihnachtsmarkt, der rund um den Marktplatz viele Aumaer und ihre Gäste in den Bann zog. Auf dem Marktplatz konnte nach Herzenslust an den Ständen der Vereine geschlemmt werden, während auf dem Schulhof die Mitglieder des Fördervereins der Regelschule und die Schüler das Sagen hatten. Ihre eigene handgefertigte Töpferkunst boten Marlen, Laura und Emely feil und die Aumaschen Schneiderinnen hatten jede Menge Handarbeiten mitgebracht.

In der Heimatstube im Alten Rathaus waren die Besucher begeistert von den vielen unterschiedlichen Ansichten auf Postkarten und Bildern der Stadt, die die Sonderausstellung der Mitglieder des Kultur- und Heimatverein der Stadt zeigten. Während auf dem Marktplatz die Oldies mit den weihnachtlichen Klängen auf ihren Schalmeien begeisterten, bereiteten sich die Chormitglieder in der Liebfrauenkirche auf ihren Auftritt vor. Rund um das Gotteshaus hatte die Kirchgemeinde einen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt organisiert.