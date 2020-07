Das negative Erscheinungsbild an einem Einkaufcenter in Zeulenroda stört Klaus Lippert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gras wuchert auf der Zuwegung zu Zeulenrodaer Einkaufscenter

Den OTZ-Leser Klaus Lippert stört seit vielen Wochen das äußere Erscheinungsbild an seinem Wohnhaus in der Aumaischen Straße. Auf den Grünflächen der Zuwegung zum Einkaufscenter Kaufland in Zeulenroda wuchert das Gras. „Beim Fußweg von der Aumaischen Straße aus wird man von einer Wildnis von hohen Disteln empfangen, die gerade in diesen Tagen und meist starkem Wind ihre Samen abwerfen. Ähnliches trifft auf die Freifläche rund um das Einkaufscenter zu“, so Lippert.

Er selbst würde mehrere Filialen des Einkaufscenters kennen, doch nirgends habe er ein solch schlechtes Erscheinungsbild im Umfeld erlebt. Er meint, dass das Einkaufscenter hier in der Pflicht steht. „Sie sollten durchaus in der Lage sein, ein äußeres Erscheinungsbild positiver darzustellen und das muss nicht einmal teuer sein“, schreibt er. Das momentane Bild in Zeulenroda sei auf alle Fälle nicht gerade einladend.

Bußgeldverfahren ist möglich

Wir fragten bei der Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes nach und erfuhren, dass die Stadt Zeulenroda-Triebes nicht der Eigentümer dieser Flächen sei. Die Verantwortlichen des Ordnungsamtes der Stadtverwaltung würden zu dem Eigentümer der Flächen Kontakt aufnehmen und ihn auffordern zu reagieren.

Sollte trotzdem das Gras nicht gemäht werden, kann ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden, so die Information.